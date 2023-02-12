В ГУР Минобороны считают, что российские власти откладывают новую волну мобилизации, потому что в РФ не преодолели все трудности, которые испытали во время первой волны.

Последующая мобилизация истощит Россию еще больше. Об этом заявил представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий сказал в интервью The Wall Street Journal.

Он отметил, что Россия готова начать новую мобилизацию, но трудно интегрировать те войска, которые она уже призвала. "У них все готово. Личный состав есть, списки готовы, люди, которым поручено проводить комплектование и обучение, находятся в готовности", - сказал Скибицкий.

По его словам, если Россия продолжит новый раунд мобилизации, она пострадает от тех же проблем, которые выявила предыдущая волна мобилизации, включая нехватку современного оборудования в рабочем состоянии и достаточного количества боеспособных офицеров, обучение огромного наплыва неподготовленных людей.

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"Они готовятся ко второй волне мобилизации, но мы считаем, что они отсрочат ее, потому что не преодолели всех трудностей, которые испытали во время первой волны. Они тогда не были готовы к такой масштабной мобилизации, не готовы и сейчас", - отметил представитель ГУР.

Мобилизация в РФ и новое наступление - что известно

Как сообщал УНИАН, 13 января в ГУР Минобороны Украины сообщили, что в России в ближайшее время может быть мобилизовано еще 500 тысяч человек. Во время первой волны мобилизации в армию России было призвано 300 тысяч человек, которых после непродолжительной подготовки направляли в зону ведения боевых действий в Украине.

5 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украине в феврале ожидают возможного наступления россиян. Он подчеркивает, что Украина имеет ресурсы и резервы, которыми она способна стабилизировать и держать удар.

При этом в управлении украинской разведки считают, что войска РФ могут наступать в Донецкой и Луганской областях, а также на Запорожье, а в Херсонской области и в Крыму они будут вести оборону.

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