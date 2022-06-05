Враг развернул на Николаевском направлении до двух реактивных и двух батарей ствольной артиллерии.

Российские оккупанты заминировали побережье реки Ингулец.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На Южнобугском направлении в ожидании наступательных действий наших войск в определенном районе противник провел минирование побережья реки Ингулец", - говорится в сообщении.

Враг развернул на Николаевском направлении до двух реактивных и двух батарей ствольной артиллерии. Также пытался восстановить свои утраченные позиции на направлении Сухого пруда и Лозового. Понес значительные потери и отошел, добавили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, на юге Украины продолжаются боевые действия на линии соприкосновения, российские оккупанты ищут средства противодействия контрнаступлению украинских сил. Спецподразделения рашистов взорвали мосты через реку Ингулец в районе Давыдова брода и Великой Александровки.

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