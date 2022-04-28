В парламенте Канады в среду, 27 апреля, решили, что действия Российской Федерации в Украине необходимо называть геноцидом.
За такое решение парламентарии единогласно проголосовали, пишет Reuters.
По данным агентства, члены парламента заявили, что есть "достаточные доказательства систематических и массовых военных преступлений против человечества", совершаемых РФ.
Постановление о признании действий России в Украине геноцидом в Палату общин внесла депутат Хизер Макферсон, сообщает "Укринформ".
"Учитывая значительное количество явных свидетельств систематических и многочисленных военных преступлений..., совершенных против украинцев вооруженными силами РФ по указанию президента Владимира Путина и членов российского парламента... Палата общин Канады признает, что Россия совершает геноцид против народа Украины", - отмечается в документе.
Напомним, войска России вторглась в Украину рано утром 24 февраля.
Враг сначала бомбил военные объекты, а потом в ряде городов атаковал и мирных жителей. В частности, под обстрелы попадали жители Киева, Чернигова, Одессы, Харькова, Херсона, Николаева и Мариуполя.
Только в одном Мариуполе, по официальным данным, погибли более 20 тысяч человек.
Ряд стран мира наказали РФ за войну с Украиной - ввели новые санкции.
14 апреля Верховная Рада признала действия РФ и ее армии в нашей стране геноцидом украинского народа.