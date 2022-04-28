Решение насчет действий РФ в украинском государстве в Палате общин Канады приняли единогласно.

В парламенте Канады в среду, 27 апреля, решили, что действия Российской Федерации в Украине необходимо называть геноцидом.

За такое решение парламентарии единогласно проголосовали, пишет Reuters.

По данным агентства, члены парламента заявили, что есть "достаточные доказательства систематических и массовых военных преступлений против человечества", совершаемых РФ.

Постановление о признании действий России в Украине геноцидом в Палату общин внесла депутат Хизер Макферсон, сообщает "Укринформ".

"Учитывая значительное количество явных свидетельств систематических и многочисленных военных преступлений..., совершенных против украинцев вооруженными силами РФ по указанию президента Владимира Путина и членов российского парламента... Палата общин Канады признает, что Россия совершает геноцид против народа Украины", - отмечается в документе.

Напомним, войска России вторглась в Украину рано утром 24 февраля.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом в ряде городов атаковал и мирных жителей. В частности, под обстрелы попадали жители Киева, Чернигова, Одессы, Харькова, Херсона, Николаева и Мариуполя.

Только в одном Мариуполе, по официальным данным, погибли более 20 тысяч человек.

Ряд стран мира наказали РФ за войну с Украиной - ввели новые санкции.

14 апреля Верховная Рада признала действия РФ и ее армии в нашей стране геноцидом украинского народа.

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