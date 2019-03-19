Назначена дата первого заседания суда по делу против депутата-беглеца Онищенко

Обвинительный акт в отношении Онищенко, подозреваемого в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргазвыдобування», в феврале 2019 года был направлен в суд.

Первое заседание суда по делу против народного депутата Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению государственных средств при добыче и продаже газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргазвыдобування», назначенное на 10 июня 2019 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро. «В феврале 2019 года в суд направлено обвинительное заключение в отношении народного депутата Украины Александра Онищенко – организатора «газовой схемы» и финансового директора подконтрольных народному депутату предприятий. Поскольку обвиняемые находятся за пределами Украины, их будут судить заочно. Однако судить только через три месяца - первое заседание назначено на 10 июня 2019 года», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ в декабре 2015 года начали досудебное расследование хищения средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности «Укргазвыдобування», в результате которого государству нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

По версии следствия, с января 2013 по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели 1,6 млрд грн, полученными от реализации природного газа, в результате чего ПАО «Укргазвыдобування» был причинен ущерб в размере более 740 млн грн.

Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Из них семь, в частности, организатор схемы - народный депутат Александр Онищенко, находятся в розыске. Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлены в суды.