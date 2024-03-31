Военные предупреждали о пусках КАБов.

В воскресенье, 31 марта, российская захватническая армия нанесла удар по Харькову. По предварительным данным, в городе есть попадание.

В 21:50 в области объявили воздушную тревогу. Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале дважды предупреждало о пусках управляемых авиационных бомб российской тактической авиацией на Харьковщине. В сети сообщили, что в городе прогремел взрыв.

Впоследствии городской голова Игорь Терехов сообщил о "прилете" рядом с жилой застройкой в центральном районе Харькова. "На месте удара работают все соответствующие службы и волонтеры. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - написал он в Telegram.

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Начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник "Марсель" предупредил, что угроза повторных ударов остается, особенно для Харьковской области. "Жители города Харьков также не покидайте укрытия до отбоя воздушной опасности", - призвал он.

Обновлено в 22:50: Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова в Шевченковском районе. Повреждены гражданские помещения и машины, никто не пострадал.

"Осмотр места продолжается. Тип вооружения устанавливается. Возможны повторные запуски, находитесь в укрытиях", - добавил глава военной администрации.

Обстрелы Харькова: последние новости

Российские захватчики с начала полномасштабной войны бьют по Харькову из различных типов вооружения. Во время массированного обстрела 22 марта они уничтожили ТЭЦ и все трансформаторные подстанции в городе.

27 марта стало известно, что оккупационные войска впервые с 2022 года атаковали Харьков авиабомбами. Фиксировали попадания по общеобразовательной школе и среди жилых домов.

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