Зеленский отверг возможность сокращения Сил обороны после войны.

Российская Федерация держит на украинской территории около 600 тысяч оккупантов. В то же время, Силы обороны Украины в целом насчитывают 880 тысяч человек. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский рассказал в Варшаве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Так, комментируя намерения партнеров разместить миротворцев в Украине, он отметил, что только этого Украине будет недостаточно.

"Мы поддерживаем, что контингент тех или иных стран наших союзников, наших стратегических партнеров есть и может стать частью гарантий безопасности. [Но] это не может быть единственными гарантиями безопасности. Этого будет недостаточно", - подчеркнул Зеленский.

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По мнению президента Украины, вопрос также заключается в том, каким будет этот контингент, какие страны его сформируют, и "что это за количественный и качественный состав". "Не витринная какая-то история, а реальный контингент, реально способный", - сказал Зеленский.

Также президент обозначил необходимость привлечения иностранных инструкторов к тренировке украинских солдат непосредственно в Украине.

"Это могут быть и должны быть инструкторы с большой программой обучения тренировки наших ребят, наших войск в Украине на нашей территории", - подчеркнул глава государства.

В то же время, как пояснил, президент, только этого будет недостаточно для обеспечения послевоенной безопасности Украины.

"Как бы там ни было, и даже после войны, мы должны понимать, с кем мы имеем дело. Вы знаете, сегодня 600 тысяч немного плюс российского контингента на территории нашего государства... Что касается украинской армии - сегодня она 880 тысяч, которые защищают всю территорию. Российские войска сосредоточены на некоторых направлениях, и поэтому, там, на некоторых направлениях, у них есть количественное преимущество. И когда закончится война, безусловно, мы должны понимать, что такое контингент других стран. Мы, еще раз, поддерживаем эту инициативу, но мы должны понимать, сколько это, и второе, мы должны понимать, какая будет армия в Украине, которая сегодня реально защищает не только Украину", - подчеркнул Зеленский.

В этой связи, как отметил президент Украины, "игры с месседжами о сокращении и т.д. - мы сегодня не играем в это". "Потому что именно такая большая армия сегодня сдерживает врага", - подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что на сегодня украинская армия - это единственная гарантия безопасности Украины, и дополнительно - это помощь и оружие от партнеров Украины.

"Как сохранить большую армию - это также часть этих договоренностей. Потому что есть финансирование. Кажется очень просто, но это сложный вопрос. Есть финансирование такой большой армии", - подчеркнул Зеленский.

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