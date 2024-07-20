ВСУ уничтожили 15 ББМ, 7 танков и 22 артсистемы россиян за сутки, - Генштаб

За прошедшие сутки, 19 июля, Вооруженные силы Украины ликвидировали 990 российских оккупантов на фронте.
Как сообщает Генштаб, общие потери России в войне против Украины уже достигли 565 610 солдат. Кроме того, Силы обороны уничтожили много вражеской техники на поле боя, в частности:
- танков - 8257 (+7);
- боевых бронированных машин - 15917 (+15);
- артиллерийских систем - 15542 (+22);
- РСЗВ - 1121 (+1);
- средства ПВО - 895 (+1);
- самолетов - 362 (+1);
- вертолетов - 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12350 (+34);
- крылатые ракеты - 2401 (+0);
- корабли /катера - 28 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 20968 (+59);
- специальная техника - 2607 (+14).
Несмотря на это, россияне продолжают боевые действия.
Война в Украине - последние новости
Основное пополнение российской армии на Харьковском направлении фронта в Украине сейчас происходит за счет стрелковых батальонов. Подразделению передают батальон пехотинцев и поочередно волнами отправляют на штурмовые задания. Главное - добежать до определенных позиций хоть кому-то.
Российские захватнические силы могут попытаться закрепиться на правом берегу Днепра, чтобы добиться медийного эффекта. Такие попытки серьезно не угрожают Силам обороны, поскольку они держат этот участок под огневым контролем.