ВСУ уничтожили 15 ББМ, 7 танков и 22 артсистемы россиян за сутки, - Генштаб

Потери России в живой силе превысили 565 тысяч человек.

За прошедшие сутки, 19 июля, Вооруженные силы Украины ликвидировали 990 российских оккупантов на фронте.

Как сообщает Генштаб, общие потери России в войне против Украины уже достигли 565 610 солдат. Кроме того, Силы обороны уничтожили много вражеской техники на поле боя, в частности:

танков - 8257 (+7);

боевых бронированных машин - 15917 (+15);

артиллерийских систем - 15542 (+22);

РСЗВ - 1121 (+1);

средства ПВО - 895 (+1);

самолетов - 362 (+1);

вертолетов - 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12350 (+34);

крылатые ракеты - 2401 (+0);

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 20968 (+59);

специальная техника - 2607 (+14).

Несмотря на это, россияне продолжают боевые действия.

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Война в Украине - последние новости

Основное пополнение российской армии на Харьковском направлении фронта в Украине сейчас происходит за счет стрелковых батальонов. Подразделению передают батальон пехотинцев и поочередно волнами отправляют на штурмовые задания. Главное - добежать до определенных позиций хоть кому-то.

Российские захватнические силы могут попытаться закрепиться на правом берегу Днепра, чтобы добиться медийного эффекта. Такие попытки серьезно не угрожают Силам обороны, поскольку они держат этот участок под огневым контролем.

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