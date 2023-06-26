Позиции "нацгвардейцев" стали обстреливать вдвое больше.

В течение последней недели российские оккупационные войска усилили обстрелы позиций украинских защитников на Купянско-Лиманском направлении. Увеличились как артиллерийские, так и минометные обстрелы.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук. По его словам, позиции "нацгвардейцев" стали обстреливать более чем вдвое больше.

"В то же время гвардейцы, которые выполняют там задачи, в частности это Серебрянское лесничество, удерживают свои занятые позиции – даже кое-где удалось отбить и вернуть под свой контроль некоторые ранее занятые позиции", – подчеркнул он.

Видео дня

В то же время Музычук отметил, что в Серебрянском лесничестве работает регулярная армия РФ. Враг применяет артиллерию и только после этого пытается наступать.

"На этом направлении и раньше преобладало количество именно артиллерийских и минометных обстрелов. Здесь выполняли задачи регулярные войска (РФ) в отличие от того, что, например, месяц назад было в Бахмуте, где действовали ЧВК, где действовали наемники и, конечно, что регулярные войска не так применяют живую силу для продвижения. Наоборот – они достаточно экономят свои силы. Они применяют именно артиллерийские обстрелы для того, чтобы наносить удары по позициям наших защитников, чтобы выбить, и только после этого пытаются осуществлять определенные продвижения. Если взять цель этих ударов, то это дальнейшее продвижение, есть также определенные географические участки, места даже на этом участке, которые выгодны для того, чтобы их занимать, потому что они в дальнейшем дадут определенное тактическое преимущество", – резюмировал спикер НГУ.

Ситуация на передовой

26 июня 2023 года заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Силы обороны освободили село Ровнополь Донецкой области. Его оккупировали еще в начале полномасштабного вторжения. Враг контролировал населенный пункт с марта 2022 года.

Кроме того, Маляр заявила, что оккупанты больше мотивированы удержать уже захваченные территории, чем продолжать "завоевывать" новые территории. По ее словам, главная задача россиян сейчас – остановить украинское наступление.

Вас также могут заинтересовать новости: