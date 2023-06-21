За минувшие сутки было зафиксировано 75 обстрелов.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что российские оккупанты активизировали обстрелы на юге, но Вооруженные Силы Украины уничтожают их мощности во время передислокации.

Об этом она сказала во время брифинга. Отвечая на вопрос о текущей ситуации на фронте на южном направлении, Гуменюк отметила, что сейчас "есть потребность дождаться возможности обнародования любой информации по поводу продвижения Сил обороны".

"За нашу зону ответственности скажу, что на Днепровском направлении, по сравнению с Запорожским, несколько снижена активность Сил обороны в географическом продвижении. Но очень повышена активность контрбатарейной борьбы. Мы продолжаем уничтожать мощности врага, пока он передислоцируется после того, как отходит большая вода", - сказала Гуменюк.

Пресс-секретарь отметила, что российские оккупанты создали техногенную катастрофу, которая достаточно существенно повлияла и на их позиции.

"Сейчас им приходится по-новой оформлять карты минных полей, которые они создали как средство обороны против Сил обороны Украины. А большая вода их взорвала и разбросала в новой географической локации", - отметила она.

Гуменюк добавила, что захватчики пытаются активизировать обстрелы.

"Уже за минувшие сутки мы зафиксировали 75 обстрелов. Это возвращение на те отметки, которые были до момента создания ими техногенной катастрофы. Если после подъема воды они вынуждены были отступить на определенное расстояние, - до 15 километров на некоторых участках, и уменьшить интенсивность огня, то постепенно они возвращаются к тем же указателям", - рассказала пресс-секретарь.

ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах на южном направлении

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев заявил, что ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах на южном направлении. Он отметил, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

На направлениях Новоданиловка - Работино, Малая Токмачка - Ивовое, Свободное Поле - Макаровка ВСУ имели частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время враг сосредотачивает свои основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения украинских войск. Он применяет резервы и пытается восстановить утраченное положение.

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