Поставка РФ любого вооружения несет новые вызовы для Украины, отметил спикер Воздушных сил.

Возможное применение Россией для воздушных атак Украины новых дронов и баллистических ракет от Ирана или КНДР будет новым вызовом. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, по состоянию на сегодня нет информации, чтобы опровергнуть или подтвердить передачу баллистических ракет и новых более мощных дронов России. Он напомнил, что речь об иранских ракетах шла еще год назад.

"Так же понятно, что Северная Корея будет сотрудничать с государством-террористом, потому что уже давно они поставляют и боеприпасы, и снаряды, которые нужны России для продолжения агрессии", - отметил Игнат.

Спикер добавил, что поставки любого вооружения несут новые угрозы и вызовы: "Сбивать баллистику можно только специальными средствами, такими как Patriot. Поэтому поставка баллистических ракет, безусловно, это для нас будет вызовом. Но мы должны рассчитывать на поддержку партнеров не только резолюциями в Совете Безопасности ООН, которые ни к чему не приводят".

Игнат акцентировал, что это сигнал для партнеров предоставить Украине баллистические и крылатые ракеты, а также системы защиты.

Реактивные Shahed-238 - мнение Игната

Отвечая на вопрос о новых иранских дронах якобы с лучшими характеристами, представитель ПС отметил, что любой дрон для Украины-это воздушная цель, которая сбивается: "Не надо делать какое-то супероружие из иранских дронов".

Он уверен, что эти дроны с реактивными двигателями, о которых все говорят, не будут производиться массово, и Россия будет атаковать в основном Shahed-131/136.

Какие ракеты Иран может передать РФ

Как сообщал УНИАН, Иран может передать России баллистические ракеты типа "земля-земля", которые могут поражать цели на расстоянии до 700 километров.

Sky News, ссылаясь на источники в Службе безопасности США, сообщило, что Иран и Россия продлили соглашение о вооружении, и Россия вскоре должна получить высокоточные ракетные системы "земля-земля".

Известно, что речь идет о ракетах Ababil и Fateh, которые могут поражать цели на расстоянии от 300 до 700 километров. За это Иран получит от России деньги и военные технологии.

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