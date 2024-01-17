Военные уверяют, что пострадавших среди людей и животных нет.

Перед рассветом армия РФ нанесла удары по Одесской области сверхзвуковыми ракетами "Оникс".

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, после ночной массированной дроновой атаки по Одессе, враг нанес ракетный удар по области.

"Одновременно с отвлекающим маневрированием тактической авиации над акваторией Черного моря, оккупанты коварно ударили "Ониксами" по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам. Ракеты попали по сельскохозяйственным площадям и агропредприятию. Разрушено пустое помещение для содержания скота и заготовки сена", - говорится в сообщении.

Военные уверяют, что ни животные, ни люди не пострадали.

Как уточнила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, удар был нанесен с территории временно оккупированного Крыма береговым ракетным комплексом "Бастион".

Какое количество "Ониксов" было запущено, пока не уточняется.

Ночная атака дронов на Одессу - детали

В ночь на 17 января из-за массированной дроновой атаки РФ на Одессу пострадали три человека. Дроны-камикадзе летели на город на критически низкой высоте из акватории Черного моря.

11 дронов были сбиты на подлете к побережью Одесской области, подавляющее большинство упали в море. Однако обломками нескольких сбитых беспилотников и взрывной волной повреждены многоквартирные дома в Приморском районе Одессы. Без отопления остались более полусотни жилых домов.

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