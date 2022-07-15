В Генштабе отмечают, что враг ведет разведку, пытаясь найти слабые места в обороне наших войск.

Российские оккупанты пытаются продвинуться в направлении Соледара и Бахмута, пробуют вести наступательные действия в направлении Славянска.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

На Донецком направлении противник продолжает огневое влияние на подразделения сил обороны Украины из артиллерии и танков по линии соприкосновения. Ведет разведку, пытаясь найти слабые места в обороне наших войск.

"Основные усилия сосредоточивает на Бахмутском и Новопавловском направлениях, старается продвинуться в направлении Соледара и Бахмута", - говорится в сообщении.

На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и вести наступательные действия в направлении Славянска.

"Обстрелял из артиллерии районы Дибровного, Подоловки, Мазановки, Адамовки, Чепеля, Краснополья, Курульки и других", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые районы и не допустить продвижения наших войск в сторону границы. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Петровка, Родное, Сосновка, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник, Верхний Салтов и других. Вел воздушную разведку оперативно-тактическим БПЛА "Орлан-10" неподалеку Приморского.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности Вооруженных сил Республики Беларусь не зафиксировано.

На Северском направлении противник продолжает осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. С целью демонстрации присутствия враг периодически обстреливает позиции наших войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

Вместе с тем, как писал УНИАН, ВСУ подавили вражеские наступления на двух направлениях россияне бесславно уходят.

По данным ISW, русские войска вероятно, после "оперативной паузы" начнут масштабное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут, но нет признаков того, как скоро это наступление начнется и где именно будет сосредоточено.

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