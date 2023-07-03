Возросло количество вражеских обстрелов на этом участке.

Вражеские позиции возле Антоновского моста зачищаются, но оккупанты с удивительным упрямством пытаются возвращаться на них. Об этом сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Вражеские позиции мы зачищаем, а враг с удивительным упрямством возвращается на них и пытается развернуть снова, потому что им надо выполнять их приказ и сымитировать хоть какую-то бурную деятельность, которую они не могут продемонстрировать, например, на Запорожском и восточном направлении", - отметила она.

Гуменюк подчеркнула, что украинские воины продолжают работу по зачистке этой территории контрбатарейным способом. По ее словам, враг сопротивляется достаточно мощный и даже количество обстрелов пытается срастить. "За минувшие сутки - за световой день было почти 50 обстрелов, а ночью - около 40. враг также снова применяет авиацию - управляемые авиабомбы за прошедшие сутки уже были направлены и на сам Херсон", - рассказала Гуменюк.

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Антоновский мост

Как известно, Антоновский мост соединяет Херсон с левобережьем, в частности с Алешками и Голой Пристанью, которые на сегодня еще находятся под российской оккупацией.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 июля, Гуменюк рассказала, что ВСУ сосредоточены на контрбатарейной борьбе в районе Антоновского моста.

Накануне в Институте изучения войны указывали, что группа украинских военных якобы удерживает там позиции и оккупанты имеют там серьезные потери.

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