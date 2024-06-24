Противники потеряли, в частности, еще более 50 артсистем.

Потери России в Украине подскочили - еще более тысячи российских оккупантов пополнили статистику вражеских потерь на захватнической войне против нашего государства.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 535 тыс. 660 (+1 тыс. 300 за сутки) человек.

Вражеских танков было уничтожено 8 тыс. 31 (+12) единицу, боевых бронированных машин - 15 тыс. 413 (+15), артиллерийских систем - 14 тыс. 246 (+51), реактивных систем залпового огня - 1 тыс. 108.

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Также средств противовоздушной обороны оккупантов было уничтожено 863 единицы, самолетов - 359, вертолетов - 326, беспилотников оперативно-тактического уровня - 11 тыс. 382 (+27), а крылатых ракет - 2 тыс. 323 (+2).

Кроме того, кораблей/катеров было уничтожено 28 единиц, подводных лодок - 1, автомобильной техники и автоцистерн - 19 тыс. 304 (+56) и специальной техники - 2 тыс. 397 (+20). В Генштабе добавили, что данные уточняются.

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Как сообщалось ранее, по данным аналитиков DeepState, российские оккупанты продвинулись в двух населенных пунктах в Донецкой области. Они смогли продвинуться вперед в Соколе и Новоалександровке. Аналитики утверждают, что враги также двинулись вперед возле Владимировки и Новопокровского.

DeepState опубликовал свежую карту боевых действий, на которой, в частности, можно увидеть, что в районе Новоалександровки россияне пытаются наступать на трех направлениях.

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