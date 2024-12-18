Истребители Соединенных Штатов Америки перехватили российские военные самолеты вблизи Аляски. Произошло это 17 декабря 2024 года.
Об этом сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Известно, что было обнаружено и отслежено четыре российских военных самолета, которые действовали в зоне идентификации ПВО Аляски (ADIZ).
"Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американское или канадское суверенное воздушное пространство. Такая российская активность в ADIZ на Аляске происходит регулярно и не рассматривается как угроза", – сказано в пресс-релизе.
В Командовании не уточнили, какие именно самолеты были перехвачены. В то же время российское пропагандистское агентство ТАСС заявило, что в небе возле Аляски летали бомбардировщики Ту-95МС.
"Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами вблизи западного побережья Аляски", – говорится в сообщении.
Отметим, что РФ использует такие самолеты во время массированных обстрелов украинских городов.
Перехват российских самолетов
Описанный выше случай – далеко не первый. В конце сентября США перехватывали российский военный самолет вблизи Аляски. Тогда в американский ВВС отмечали, что поведение российского Су-35 было опасным, непрофессиональным и подвергало опасности всех.
Недавно Министерство обороны Нидерландов сообщило о перехвате над Балтийским морем трех самолетов Российской Федерации. Сначала военные обнаружили транспортный самолет Ан-72 и СУ-24МР, который собирает радиоэлектронные разведданные. Впоследствии был зафиксирован и самолет-разведчик Ил-20. Истребители F-35 дистанционно сопроводили российские самолеты до границы зоны ответственности НАТО.