Такие самолеты Россия использует во время массированных ракетных атак по Украине.

Истребители Соединенных Штатов Америки перехватили российские военные самолеты вблизи Аляски. Произошло это 17 декабря 2024 года.

Об этом сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Известно, что было обнаружено и отслежено четыре российских военных самолета, которые действовали в зоне идентификации ПВО Аляски (ADIZ).

"Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американское или канадское суверенное воздушное пространство. Такая российская активность в ADIZ на Аляске происходит регулярно и не рассматривается как угроза", – сказано в пресс-релизе.

Видео дня

В Командовании не уточнили, какие именно самолеты были перехвачены. В то же время российское пропагандистское агентство ТАСС заявило, что в небе возле Аляски летали бомбардировщики Ту-95МС.

"Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами вблизи западного побережья Аляски", – говорится в сообщении.

Отметим, что РФ использует такие самолеты во время массированных обстрелов украинских городов.

Перехват российских самолетов

Описанный выше случай – далеко не первый. В конце сентября США перехватывали российский военный самолет вблизи Аляски. Тогда в американский ВВС отмечали, что поведение российского Су-35 было опасным, непрофессиональным и подвергало опасности всех.

Недавно Министерство обороны Нидерландов сообщило о перехвате над Балтийским морем трех самолетов Российской Федерации. Сначала военные обнаружили транспортный самолет Ан-72 и СУ-24МР, который собирает радиоэлектронные разведданные. Впоследствии был зафиксирован и самолет-разведчик Ил-20. Истребители F-35 дистанционно сопроводили российские самолеты до границы зоны ответственности НАТО.

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