Предварительно обошлось без жертв и разрушений.

Российские оккупанты обстреляли четыре громады в Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Буринская громада: почти в 15 с территории РФ осуществлен обстрел, предположительно из ствольной артиллерии - 4 прилета. Артобстрел продолжился в 17:25 - еще 4 прилета", - констатировал он.

По территории Белопольской громады после 16:00 враг ударил из минометов - четыре прилета, а с 16:40 было выпущено еще 12 мин.

"Хотинская громада: после 16:30 зафиксировано 10 выстрелов (предварительно из КПВТ) по территории громады. Зноб-Новгородская громада: в 18:15 россияне били вероятно из САУ - 8 прилетов", - отметил Живицкий.

Предварительно, добавил он, обошлось без жертв и разрушений.

Как сообщал УНИАН, 19 августа российские оккупанты пять раз открывали огонь по территориям Краснопольской и Шалыгинской общин на Сумщине, зафиксировано более 70 "прилетов".

Вас также могут заинтересовать новости: