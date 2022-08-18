Обошлось без человеческих жертв.

По селу Павловка Сумской области утром оккупанты нанесли 15 ударов из артиллерии, в результате чего разрушена школа и повреждены частные дома.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Белопольская громада: последствия утреннего обстрела. 15 прилетов из ствольной артиллерии по селу Павловка. Русня била по гражданским: повреждены частные дома мирных жителей и разрушена школа. К счастью, обошлось без человеческих жертв", - отметил он.

По информации Живицкого, в целом ночь на Сумщине была тихой.

Как сообщал УНИАН, за вчера российские оккупанты обстреляли восемь общин Сумщины: зафиксировано 176 "прилетов". Жертв в результате обстрелов нет, однако есть разрушения.

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