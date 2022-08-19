Сегодня российские оккупанты пять раз открывали огонь по территориям Краснопольской и Шалыгинской громад в Сумской области зафиксировано более 70 "прилетов".
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Так, на территории Краснопольской громады минометный обстрел по окрестностям Грабовского начался в 19:40 - 7 "прилетов" из миномета.
"Шалыгинская громада: в 16:30 с территории РФ россияне начали бить из ствольной артиллерии - 24 "прилета". А почти в 18:00 громаду накрыли реактивной артой - 40 "прилетов", - отметил председатель ОВА.
Предварительно, обошлось без потерь, что касается разрушений, пока информация выясняется.
Как сообщал УНИАН, вчера, 18 августа, российские оккупанты обстреляли три громады Сумщины зафиксировано около 100 "прилетов".