Сейчас на месте вражеского удара продолжается разбор завалов.

Армия РФ нанесла удары КАБАми по одному из самых населенных районов Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Сейчас удары пришлись по четырем административным районам Харькова. Информация о пострадавших и разрушениях собирают соответствующие службы. Но уже видим, что под бомбежкой жилые районы города", - отметил Терехов.

Позже городской голова добавил, что захватчики попали по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах. По предварительной информации, есть погибшие.

Также глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки есть раненые.

"Количество пострадавших увеличилось до пяти. Люди находятся под завалами. В одну из многоэтажек - прямое попадание", - написал он.

Обновлено 16:13. Синегубов заявил, что в результате атаки погибли два человека, еще 15 получили ранения.

Обновлено 16:15. Количество погибших из-за вражеского обстрела в Харькове увеличилось до трех.

Обновлено в 16:47. По информации Терехова, в результате обстрела этажи в доме в Киевском районе сложились с восьмого по третий.

Мэр напомнил, что это здание уже было повреждено в начале войны.

"Его почти отремонтировали, вставили все окна, утеплили, подготовили к отопительному сезону. Враг второй раз ударил по нему КАБом", – рассказал он.

Обновлено в 16:53. Число пострадавших возросло до 22, сообщил Синегубов.

По данным мэра Харькова, в подъезде дома, часть которого обрушилась в результате удара, проживали 82 человека. Сейчас с ними пытаются установить связь, чтобы выяснить, могут ли люди быть под завалами.

Удары РФ по Харькову - последние новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты 21 сентября нанесли удары по Харькову. В частности из дома, в который попал вражеский КАБ, эвакуировали 60 человек. Позже стало известно, что под вражеский удар попала многоэтажка на Алексеевке - это спальный район Харькова.

Также сообщалось, что 17 сентября россияне ударили по Харькову. Среди пострадавших оказались спасатели, которые ликвидировали пожар. В частности враг нанес удар управляемой авиабомбой по с. Черкасская Лозовая Харьковского района.

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