Армия РФ нанесла удары КАБАми по одному из самых населенных районов Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Сейчас удары пришлись по четырем административным районам Харькова. Информация о пострадавших и разрушениях собирают соответствующие службы. Но уже видим, что под бомбежкой жилые районы города", - отметил Терехов.
Позже городской голова добавил, что захватчики попали по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах. По предварительной информации, есть погибшие.
Также глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки есть раненые.
"Количество пострадавших увеличилось до пяти. Люди находятся под завалами. В одну из многоэтажек - прямое попадание", - написал он.
Обновлено 16:13. Синегубов заявил, что в результате атаки погибли два человека, еще 15 получили ранения.
Обновлено 16:15. Количество погибших из-за вражеского обстрела в Харькове увеличилось до трех.
Обновлено в 16:47. По информации Терехова, в результате обстрела этажи в доме в Киевском районе сложились с восьмого по третий.
Мэр напомнил, что это здание уже было повреждено в начале войны.
"Его почти отремонтировали, вставили все окна, утеплили, подготовили к отопительному сезону. Враг второй раз ударил по нему КАБом", – рассказал он.
Обновлено в 16:53. Число пострадавших возросло до 22, сообщил Синегубов.
По данным мэра Харькова, в подъезде дома, часть которого обрушилась в результате удара, проживали 82 человека. Сейчас с ними пытаются установить связь, чтобы выяснить, могут ли люди быть под завалами.
Удары РФ по Харькову - последние новости
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты 21 сентября нанесли удары по Харькову. В частности из дома, в который попал вражеский КАБ, эвакуировали 60 человек. Позже стало известно, что под вражеский удар попала многоэтажка на Алексеевке - это спальный район Харькова.
Также сообщалось, что 17 сентября россияне ударили по Харькову. Среди пострадавших оказались спасатели, которые ликвидировали пожар. В частности враг нанес удар управляемой авиабомбой по с. Черкасская Лозовая Харьковского района.