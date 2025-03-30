Под вражеским ударом оказались частные дома.

Вечером в субботу, 29 марта, российские войска нанесли удар по Купянску Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, пострадали два человека.

"В результате вражеских ударов загорелся частный дом и хозяйственная постройка на площади 70 м². Ранения получили 54-летняя женщина и 55-летний мужчина", – говорится в сообщении.

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Кроме того, из-за вражеского обстрела поврежден жилой дом. По предварительным данным, есть пострадавшие.

"Тип вооружения, из которого ударили оккупанты, устанавливается", – резюмировал Синегубов.

Удары РФ по Украине

Вечером 29 марта пострадала не только Харьковщина, но и непосредственно Харьков. Враг атаковал город ударными дронами. Местные власти сообщают о 6 попаданиях.

В результате вражеской атаки погибли два человека: 67-летний мужчина и 70-летняя женщина. Также известно о более 20 пострадавших. Среди раненых есть дети. Известно, что 15-летняя девочка находится в больнице. Она в тяжелом состоянии.

В Генштабе ВСУ сообщили, что враг нанес удар по зданию военного госпиталя в Харькове. По предварительным данным, среди пострадавших есть военные, которые проходили лечение в заведении.

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