Более 30 КАБов попали по центральной части города.

Купянск ночью враг массово забрасывал КАБами: более 30 авиабомб попали по центральной части города. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Фиксируем ухудшение ситуации с безопасностью в городе. Враг не прекращает атаковать гражданские и инфраструктурные объекты и терроризировать мирных людей. Во время массированной атаки оккупантов ранения получили трое местных жителей. Один человек погиб", - написал он в Telegram.

По информации Синегубова, профильные службы по состоянию на утро продолжают ликвидировать последствия вражеских ударов. Ситуация в Купянске остается напряженной.

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Массированная атака по Кропивницкому 20 марта

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью российские войска совершили массированную дроновую атаку и на жилые кварталы Кропивницкого. Сообщалось, что в городе прозвучало около 30 взрывов.

Впоследствии глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил, что враг применил около 21 дрона. Пострадал и частный сектор, и многоэтажки.

Позже правоохранители сообщили, что по состоянию около 8:00 утра известно о 10 пострадавших в Кропивницком, среди них четверо детей.

Впоследствии "Укрзализныци" сообщили о повреждении инфраструктуры в результате российской атаки. Перевозчик изменил маршруты ряда поездов.

Также в Киевской городской военной администрации сообщили, что на подступах к столице было зафиксировано 17 вражеских БпЛА. 11 - уничтожены средствами ПВО, остальные - локально потеряны или покинули воздушное пространство. Информация о повреждении критической инфраструктуры или пострадавших в результате падения обломков - отсутствует.

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