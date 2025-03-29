29 марта 2025 года российские оккупационные войска нанесли удар по зданию военного госпиталя в Харькове.
Такое заявление сделали в Генштабе ВСУ. По предварительным данным, есть пострадавшие среди военнослужащих, которые проходили лечение в медицинском центре.
"Вечером 29 марта, в очередной раз цинично нарушив нормы международного гуманитарного права, российские террористы нанесли удар по военному госпиталю в городе Харьков. В результате поражения БпЛА типа "Shahed" повреждено здание госпиталя и расположенные рядом жилые дома", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что факт умышленного, прицельного обстрела армией РФ украинского медицинского учреждения стал еще одним пунктом в длинном перечне военных преступлений России в Украине.
"Военные преступления не имеют сроков давности. Соответствующие доказательства будут переданы в органы международного уголовного правосудия", – резюмировали военные.
Атака РФ по Харькову
Вечером 29 марта россияне в очередной раз терроризировали Харьков ударными дронами. В городе раздавались мощные взрывы.
Местные власти информировали, что зафиксировано шесть попаданий. Под ударом был, в частности, Шевченковский район города.
Известно об одном погибшем в результате атаки. Количество пострадавших продолжает расти – по состоянию на 22:40 было известно о 19.