По предварительным данным, среди пострадавших есть военные, которые проходили лечение.

29 марта 2025 года российские оккупационные войска нанесли удар по зданию военного госпиталя в Харькове.

Такое заявление сделали в Генштабе ВСУ. По предварительным данным, есть пострадавшие среди военнослужащих, которые проходили лечение в медицинском центре.

"Вечером 29 марта, в очередной раз цинично нарушив нормы международного гуманитарного права, российские террористы нанесли удар по военному госпиталю в городе Харьков. В результате поражения БпЛА типа "Shahed" повреждено здание госпиталя и расположенные рядом жилые дома", – говорится в сообщении.

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В Генштабе отметили, что факт умышленного, прицельного обстрела армией РФ украинского медицинского учреждения стал еще одним пунктом в длинном перечне военных преступлений России в Украине.

"Военные преступления не имеют сроков давности. Соответствующие доказательства будут переданы в органы международного уголовного правосудия", – резюмировали военные.

Атака РФ по Харькову

Вечером 29 марта россияне в очередной раз терроризировали Харьков ударными дронами. В городе раздавались мощные взрывы.

Местные власти информировали, что зафиксировано шесть попаданий. Под ударом был, в частности, Шевченковский район города.

Известно об одном погибшем в результате атаки. Количество пострадавших продолжает расти – по состоянию на 22:40 было известно о 19.

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