Иван Тимочко предупредил об активизации оккупантов в двух областях Украины.

В ближайшие дни следует ожидать роста активности войск РФ и быть готовыми к появлению многочисленных информационных провокаций и сообщений о вымышленных победах российских сил. Об этом предупредил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, передает "Еспресо".

По его словам, россияне надеются вытеснить ВСУ с территории Курской области, и, похоже, что активизация врага в районах Харьковской и Сумской областей будет только расти.

"Противник продолжает реализовывать планы создания так называемой "санитарной зоны" на Харьковщине, которые теперь перешли в активную фазу", - заявил Тимочко.

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Он добавил, что сейчас россияне, рискуя, стягивают свои ресурсы к передовой, вероятно, опасаясь ослабления собственных позиций, что могло бы вызвать контрнаступление Вооруженных сил Украины.

"Эта тактика может быть связана со страхом россиян относительно возможных локальных операций Украины, подобных той, что была проведена в районе Белгородщины. Это заставляет их тянуть все доступные силы и технику к фронту. С другой стороны, они опасаются, что ВСУ могут провести военную операцию где угодно на приграничных территориях России. Это может ослабить позиции РФ на международной арене во время переговорных процессов", - отметил Тимочко.

Прорыв ВСУ в Белгородской области - что сообщалось

Напомним, на днях Россия обвинила Украину в попытке "вклиниться" в Белгородскую область.

Как отметил военный обозреватель Денис Попович, пока нет признаков того, что ВСУ расширяют Курскую операцию на территорию Белгородской области РФ:

"Можно констатировать лишь начало боев в Белгородской приграничной зоне без глубокого продвижения на территории области. Является ли это новой операцией, вспоминая как это было в Курской области? Пока что таких признаков нет".

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