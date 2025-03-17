Путин готовится запустить кампанию на разъединение внутри Украины после войны, заявил Иван Тимочко.

Российский диктатор Владимир Путин понимает, что Дональд Трамп хочет как можно более быстрых четких решений по прекращению войны в Украине и пытается это использовать. Об этом в эфире "24 Канала" заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Трамп неоднократно акцентировал, что у него все под контролем. Что он на все влияет, что переговорный процесс работает в ускоренном русле. И Путин рассчитывает, что Трамп будет давить на Украину, чтобы она стала более покладистой в плане требований", - сказал Тимочко.

Он добавил, что Путину безразлично то, что из-за войны ежедневно погибает более тысячи российских солдат. Также ему все равно на разрушения в Украине и на территории РФ, которые приносит война.

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"Ему важно максимально выжать из этих переговорных процессов в свою пользу. Он надеется, что сможет таким образом выторговать снятие санкций. И он надеется, что сможет выторговать себе отмену уголовных производств по его преступлениям", - добавил Тимочко.

Также военный отметил, что сейчас россияне пытаются сконцентрировать все силы и средства, которые в случае мирных переговоров Москва планирует направить на разъединение внутри Украины.

"На внутреннюю конфликтность, обвиненность. И видно, что по времени он эту кампанию не очень успевает. Поэтому он пытается тянуть время на линии фронта", - отметил Тимочко.

Мирные переговоры: важные новости

Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что у Киева есть три ключевые "красные линии" во время переговоров. Первая касается территориальной целостности Украины. Вторая - права Украины на членство в тех или иных союзах. И третье - ограничения обороноспособности и возможностей армии, на которые Украина не согласится.

Тем временем Трамп заявил, что проведет разговор с Путиным во вторник, 18 марта. Американский президент отметил, что во время встречи планирует обсудить вопрос территорий и "разделение определенных активов" между РФ и Украиной.

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