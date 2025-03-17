Российский диктатор Владимир Путин понимает, что Дональд Трамп хочет как можно более быстрых четких решений по прекращению войны в Украине и пытается это использовать. Об этом в эфире "24 Канала" заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
"Трамп неоднократно акцентировал, что у него все под контролем. Что он на все влияет, что переговорный процесс работает в ускоренном русле. И Путин рассчитывает, что Трамп будет давить на Украину, чтобы она стала более покладистой в плане требований", - сказал Тимочко.
Он добавил, что Путину безразлично то, что из-за войны ежедневно погибает более тысячи российских солдат. Также ему все равно на разрушения в Украине и на территории РФ, которые приносит война.
"Ему важно максимально выжать из этих переговорных процессов в свою пользу. Он надеется, что сможет таким образом выторговать снятие санкций. И он надеется, что сможет выторговать себе отмену уголовных производств по его преступлениям", - добавил Тимочко.
Также военный отметил, что сейчас россияне пытаются сконцентрировать все силы и средства, которые в случае мирных переговоров Москва планирует направить на разъединение внутри Украины.
"На внутреннюю конфликтность, обвиненность. И видно, что по времени он эту кампанию не очень успевает. Поэтому он пытается тянуть время на линии фронта", - отметил Тимочко.
Мирные переговоры: важные новости
Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что у Киева есть три ключевые "красные линии" во время переговоров. Первая касается территориальной целостности Украины. Вторая - права Украины на членство в тех или иных союзах. И третье - ограничения обороноспособности и возможностей армии, на которые Украина не согласится.
Тем временем Трамп заявил, что проведет разговор с Путиным во вторник, 18 марта. Американский президент отметил, что во время встречи планирует обсудить вопрос территорий и "разделение определенных активов" между РФ и Украиной.