Известно уже о двух пострадавших.

Этим утром российские оккупационные войска снова атаковали дронами Киев. Зафиксировано падение обломков в нескольких районах и пожары.

Обновлено 9:12. Один из двух пострадавших - патрульный полицейский. Именно его госпитализировали. Он пострадал, когда оказывал помощь жителям горящего дома в Святошинском районе, предварительно - отравление средствами горения.

Обновлено 9:05. В Шевченковском районе обломки БПЛА попали в офисное здание. Предварительно, произошло возгорание на одном из этажей, туда отправились экстренные службы.

Как сообщает КГВА, в Соломенском районе в результате падения обломков было повреждено остекление окон, а также по меньшей мере пять припаркованных легковых авто.

В Святошинском районе произошло возгорание в 16-этажном жилом доме. Предварительно сообщалось о возможном частичном разрушении самых высоких этажей. Пожар охватил 15 м.кв., его ликвидировала ГСЧС. Жители дома были эвакуированы.

В Днепровском районе в 9-этажном жилом доме произошло возгорание балкона на площади 2 м.кв.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, пока известно об одном пострадавшем - в Святошинском районе. Мужчине оказали медицинскую помощь на месте. Впоследствии стало известно о еще одном человеке, которого госпитализировали.

Война в Украине - российские дроны

Как известно, россияне практически ежедневно атакуют Украину своими дронами.

Недавно Россия начала бить по Украине "шахедами" с термобарическими боеголовками.

Эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко рассказал, что оккупанты регулярно меняют маршруты ударов "шахедами", чтобы залетать в крупные украинские города с разных направлений.

Как писал Defense Express, захватчики изменили тактику применения дронов-камикадзе Shahed-136. Теперь они пробивают "коридоры" в украинской ПВО.

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