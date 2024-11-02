Этим утром российские оккупационные войска снова атаковали дронами Киев. Зафиксировано падение обломков в нескольких районах и пожары.
Обновлено 9:12. Один из двух пострадавших - патрульный полицейский. Именно его госпитализировали. Он пострадал, когда оказывал помощь жителям горящего дома в Святошинском районе, предварительно - отравление средствами горения.
Обновлено 9:05. В Шевченковском районе обломки БПЛА попали в офисное здание. Предварительно, произошло возгорание на одном из этажей, туда отправились экстренные службы.
Как сообщает КГВА, в Соломенском районе в результате падения обломков было повреждено остекление окон, а также по меньшей мере пять припаркованных легковых авто.
В Святошинском районе произошло возгорание в 16-этажном жилом доме. Предварительно сообщалось о возможном частичном разрушении самых высоких этажей. Пожар охватил 15 м.кв., его ликвидировала ГСЧС. Жители дома были эвакуированы.
В Днепровском районе в 9-этажном жилом доме произошло возгорание балкона на площади 2 м.кв.
По словам мэра столицы Виталия Кличко, пока известно об одном пострадавшем - в Святошинском районе. Мужчине оказали медицинскую помощь на месте. Впоследствии стало известно о еще одном человеке, которого госпитализировали.
Война в Украине - российские дроны
Как известно, россияне практически ежедневно атакуют Украину своими дронами.
Недавно Россия начала бить по Украине "шахедами" с термобарическими боеголовками.
Эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко рассказал, что оккупанты регулярно меняют маршруты ударов "шахедами", чтобы залетать в крупные украинские города с разных направлений.
Как писал Defense Express, захватчики изменили тактику применения дронов-камикадзе Shahed-136. Теперь они пробивают "коридоры" в украинской ПВО.
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