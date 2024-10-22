Россияне используют много дронов-приманок, чтобы отвлекать ПВО.

Российские оккупанты изменили тактику применения дронов-камикадзе Shahed-136. Теперь они пробивают "коридоры" в украинской ПВО. Об этом пишет военно-аналитический портал Defense Express.

"Если брать вражеские удары за последнее время, то они характерны несколькими нововведениями. Главное в них - использование довольно значительного количества ложных целей в нескольких волнах. Особенно большое количество дронов-приманок именно в первой волне, в которой насчитывается большое количество "Гербер", которые делаются из пенопласта, и подобных им дешевых БПЛА с линзами Люнеберга. Они идут на малых высотах и начинают кружить в определенном районе", - говорится в публикации.

По словам аналитиков, таким образом россияне заставляют ВСУ стягивать мобильные огневые группы в определенный район. Затем запускается вторая волна дронов, в которой приманок поровну с обычными "Шахедами". Далее следует третья волна, в которой дронов-приманок уже минимум.

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"Все это осуществляется для того, чтобы максимально запутать наши силы, растянуть имеющиеся средства и тем самым сделать себе коридор в украинской системе ПВО", - говорят аналитики.

В Defense Express напоминают, что два года назад, когда Shahed-136 только начали применять, именно им отводилась задача отвлекать ПВО от реальных средств поражения - крылатых ракет.

Впрочем, пока эта тактика особого результата не показывает. Аналитики обратили внимание, что, например, сегодня, из 60 дронов ВСУ сбили 42, еще 10 были потеряны локально, 3 вернулись в РФ, 1 улетел в Беларусь, 1 по состоянию на 9 утра еще летал. Таким образом из 60 дронов 57 БПЛА не нанесли вреда.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, россиянам удалось вклиниться в украинскую оборону возле города Часов Яр, но ситуация остается контролируемой. В 24-й бригаде заверили, что пока о потере города речь не идет.

Между тем военный обозреватель Александр Коваленко считает, что для сдерживания российских штурмов ВСУ следует применять реактивные системы залпового огня с воздушным подрывом снарядов. По его словам, это решение практически не применяли и не применяют на украинском фронте, реактивным снарядам с воздушным подрывом не уделяют достаточного внимания.

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