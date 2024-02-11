"Адмирал Макаров" держит наготове 8 "Калибров".

В Черном море во время атаки российских дронов зафиксировано появление ракетоносителя.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель "Адмирал Макаров". Он имеет наготове восемь крылатых ракет типа "Калибр".

"Уровень ракетной опасности значительно повышен!" – подчеркнули в ВСУ

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Стоит отметить, что уже несколько часов Украина находится под атакой дронами. В ряде областей раздавались взрывы.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер обратился к жителям Одессы, Одесского и Белгород-Днестровского районов с просьбой находиться в безопасных местах до отбоя.

"Угроза применения ударных дронов!" – подчеркнул чиновник.

Атака дронами по Украине

Как сообщал УНИАН, вечером 10 февраля российская армия в очередной раз запустила ударные дроны в сторону Украины. В частности, зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА "Shahed" из района полигона Чауда (Крым).

Впоследствии стало известно, что "шахеды" на севере Днепропетровщины направляются в направлении Днепра. Несколько групп "шахедов" на юге Николаевщины двигаются курсом в Одесскую область, новые группы беспилотников над акваторией Черного моря направляются на север и северо-запад.

Также поступали сообщения о взрывах в пригороде Днепра и Николаеве.

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