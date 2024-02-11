Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА "Shahed" из района полигона Чауда в Крыму.

Российские войска вечером в субботу, 10 февраля, запустили ударные дроны в сторону Украины. Сейчас они представляют угрозу для нескольких областей. Об этом сообщили в ВВС.

Там отметили, что зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА "Shahed" из района полигона Чауда (Крым).

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Обновлено в 00:12: "Шахеды" летят на Одессу с запада. Также дроны с Кировоградщины направляются в сторону Черкасской области, сообщили в Воздушных силах.

Обновлено в 00:06: Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о пожаре на одном из объектов в городе. "Открытая территория. Воспламенение сухой травы. Без пострадавших", – уточнил он.

Обновлено в 23:54: Новые группы "шахедов" с юга на Николаевщину.

Обновлено в 23:53: "Шахеды" с Николаевщины движутся курсом на Кировоградщину и Днепропетровщину.

Обновлено в 23:46: На Николаевщине более 5 групп "шахедов" маневрируют на западе, севере, юге и в центре области. "Шахеды" в Одесской области курсом на Одессу.

Обновлено в 23:37: Группа "шахедов" продолжает движение вдоль границы Николаевской и Одесской областей на северо-запад. Другая группа изменила курс, направляясь на северо-восток. "Шахеды" в Одесской области движутся в направлении Белгород-Днестровского.

Обновлено в 23:25: Стало известно о новой группе "шахедов" на юге Николаевщины.

Обновлено о 23:24: Поступила информация о нескольких группах "шахедов", движущихся вдоль границы Николаевской и Одесской областей на северо-запад. Несколько групп "шахедов" над акваторией Черного моря продолжают движение курсом на юг Одесской области (Затока, Татарбунары).

Обновлено о 23:15: СМИ сообщили о звуках взрывов в районе Днепра.

Обновлено о 23:09: Стало известно, что несколько групп "шахедов" на юге Николаевщины направляются на северо-запад. Новая группа "шахедов" над акваторией Черного моря курсом на юг Одесской области.

Обновлено о 23:07: СМИ сообщили, что в Николаеве были слышны звуки взрывов.

Обновлено о 23:06: Поступила информация о том, что еще одна группа "шахедов" двигается на Днепр с севера.

Обновлено о 23:02: Сообщалось, что группа "шахедов" двигаются вдоль русла Южного Буга в направлении Николаева.

Обновлено о 22:59: Жителей Днепра предупредили, что "шахеды" двигаются на Днепр с севера.

Обновлено о 22:52: Воздушные силы сообщили, что "шахеды" на севере Днепропетровщины направляются в направлении Днепра. Несколько групп "шахедов" на юге Николаевщины двигаются курсом в Одесскую область, новые группы" шахедов " над акваторией Черного моря направляются на север и северо-запад.

Последние атаки РФ по Украине

Вечером 9 февраля россияне атаковали Украину "шахедами". Оккупанты нанесли удары дронами-камикадзе "шахед" по Харькову. Три БпЛА попали по Немышлянскому району города. Был разрушен объект критической инфраструктуры и более 15 жилых домов, возник масштабный пожар.

Впоследствии стало известно, что жертвами атаки РФ на Харьков стали семь человек. Среди погибших целая семья – дети 7 и 4 лет, младенец и их родители. Также в результате пожара заживо сгорели парализованный муж и его жена.

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