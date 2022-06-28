Кремль использует Ту-22М3 в качестве бомбовоза или для пусков ракет куда-нибудь в район цели.

Кремль бросил против Украины уже почти все вооружение, которое у него есть и хотя бы теоретически возможно использовать в войне. Особенно показательно использование бомбардировщиков Ту-22М3, которые достаточно отдаленно приспособлены к ведению современных боевых действий.

Дело в том, что это очень специфичный самолет, который создавался под концепцию скоростного прорыва противовоздушной обороны и уничтожение авианосцев противника. Но получился настолько смертельно неудачным, что нуждался в кардинальной переработке, а затем еще ряде модернизаций.

Но это не мешает рашистам запускать с них абсолютно слепые ракеты Х-22 времен Хрущева, которые предназначены для поражения авианосцев, но уничтожают торговые центры.

"Людоед" Ту-22

Среди всех самолетов СССР именно за Ту-22, серийное производство которого было начато в 1959 году, закрепилась одна из худших репутаций. Причиной этого был целый ряд проблем с созданием первого сверхзвукового бомбардировщика умноженный на технологические проблемы и сжатые сроки разработки.

И лучше всего за любой самолет говорит его прозвище, которую ему дают сами пилоты. У Ту-22 их сразу два: "Шило" и "Людоед". Первое он получил за объемный 380-литровый бак со спиртовой жидкостью - 30 градусным "коктейлем" с аналогичным названием, которое являлось одновременно и валютой и главной отрадой для аэродромного персонала отдаленных авиабаз.

А "Людоедом" Ту-22 назвали за катастрофическую высокую аварийность. Самолет не только был сложен при взлете и посадке из-за высоких скоростей и неудачного размещения двигателей, но и технологически ненадежным. Если при взлете один из двух двигателей выходил из строя, мощности другого не хватало и это гарантировало гибель. Отдельную "любовь" экипажей заслужило катапультирование вниз, что исключало возможность аварийного покидания самолета на высоте ниже 350 метров. А всего из 311 серийных самолетов было утрачено 70.

В 1967 году стартовала работа над модернизацией Ту-22, которая фактически являлась полной переработкой машины. И для того чтобы довести ее до уровня, который мог удовлетворить требования военных, фактически понадобилось четыре итерации.

В результате узнать в Ту-22М3, появившемся в 1977 году, Ту-22 крайне сложно. Изменен планер, кабина, количество членов экипажа доведено до четырех, а их катапультирование изменено на адекватное - вверх, внедрено крыло с переменной геометрией, полностью переработана силовая установка с новыми двигателями, заменена бортовое радиоэлектронное оборудование и т.д. То есть на самом деле Ту-22М3 – это фактически новая машина, а для доведения ее до принятия на вооружение понадобилось целых 12 лет.

Ту-22М3 - самолет без задания

Выпуск Ту-22М3 завершился в 1993 году и с этого времени у РФ осталось около 60 Ту-22М3, часть из которых не в летной готовности. Специально для поддержки этих самолетов РФ начала очередную модернизацию с индексом Ту-22М3М. По плану до 2020 года должны были полететь 30 бортов, но в результате до сих пор идут испытания. А из-за технологического эмбарго мероприятия Кремль уже может их сворачивать.

Кстати, попытка поддержать крайне не новые самолеты в строю оборачивается регулярными катастрофами. Например, год назад в Ту-22М3 во время подготовки к взлету сработало катапультирование трех из четырех членов экипажа. Все бы ничего, но у Ту-22М3 она не рассчитана на спасение с нулевой высоты.

В целом, каждая машина создается под определенное задание или адаптируется к нему во время модернизаций. Для Ту-22 этой задачей было уничтожение авианосцев противника, для чего он нес крайне специфическую ракету Х-22. Почему она абсолютна "слепая" - в отдельном материале.

В другом варианте Ту-22М3 мог использоваться только в качестве "бомбовоза" при этом не высокоточных, а обычных, для уничтожения площадных целей. Максимальная бомбовая нагрузка Ту-22М3 составляет 24 тонны, из которых до 12 тонн во внутреннем бомбовом отсеке, а еще 12 тонн под крыльями. Типичная бомбовая нагрузка составляет 69 ФАБ-250 или 8 ФАБ-1500.

Специфическая бомбовая нагрузка состоит уже из ФАБ-3000, штатно до двух или одной ФАБ-9000. Именно ФАБ-3000 с Ту-22М3 рашисты в середине апреля бросали на Мариуполь. Для понимания насколько это мощные бомбы: для 3-тонной ФАБ радиус летального поражения ударной волной составляет 39 метров, а вывод живой силы вследствие контузии декларируется на расстоянии до 158 метров. Для 9-тонной – 57 и 225 метров соответственно.

Характеристики Ту-22М3