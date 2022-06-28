Сейчас продолжается поисково-спасательная операция и разобрано более 60% завалов.

Под завалами ТРЦ в Кременчуге найдено 7 фрагментов тел, которые будут идентифицироваться с помощью ДНК-анализа.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Кременчугская трагедия - не просто военное преступление, это преступление против человечности - масштабное свидетельство систематической политики Кремля убийства мирных граждан в Украине. Абсолютно гражданский объект, сознательная ракетная атака РФ по скоплению людей", - заявила она.

Напоминается, что сейчас идет поисково-спасательная операция и разобрано более 60% завалов.

Параллельно происходят и следственные действия, на месте работают прокуроры ОГПУ, областной прокуратуры, следователи полиции и СБУ, а также специалисты Консультативной группы Atrocity Crimes Advisory Group и военные эксперты.

"Каждый обломок ракеты, каждое доказательство важен и должен быть задокументирован в соответствии с самыми высокими стандартами международного гуманитарного права, ведь это дело может пойти не только в национальный суд, а и стать предметом рассмотрения в Гааге", - подчеркнула генпрокурор.

По данным ОГПУ, на месте найдено 7 фрагментов тел, которые будут идентифицироваться с помощью ДНК-анализа.

Отмечается, что Венедиктова поставила задачу правоохранительной системе - дать оценку ситуации, почему общественный объект не был эвакуирован во время воздушной тревоги.

"Мы платим ценой жизней за пренебрежение безопасностью, борясь с врагом, который ежедневно накрывает огнем школы, садики, больницы и жилые дома. Если здесь была халатность - за это должны ответить. Сирены – это сигнал, который во время войны нельзя игнорировать никому", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушено торговый центр.

По состоянию на утро 28 июня известно о 18 погибших, 21 человек считается пропавшим без вести. К врачам обратились 59 раненых, 25 были госпитализированы, 1 человек скончался в больнице.

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