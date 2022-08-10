Места минных заграждений маркированы указателями "Опасно, мины!", граждан просят быть осторожными.

Из-за угрозы вторжения с территории Беларуси осуществлено минирование приграничных территорий Волыни.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала 100-й отдельной бригады ТрО Волыни.

Поэтому граждан, проживающих в приграничных с РБ населенных пунктах Волынской области, призывают быть осторожными при посещении лесных массивов, выезде на обочину дорог и тому подобное.

"Соответствующими подразделениями нашей бригады был осуществлен комплекс инженерных заграждений, включая минные, в связи с угрозой вторжения с территории РБ. Места таких заграждений маркированы указателями "Опасно, мины!". Командование бригады просит граждан быть осторожными и соблюдать меры безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Генштаба, в Украине сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси. Ранее УНИАН уже сообщал, что россияне подвозят все больше ракет Беларуси. Туда прилетает по самолету в день.

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