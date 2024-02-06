Российские войска начали меньше использовать фронтовую и стратегическую авиацию на юге Украины, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Они осознали, что потеря самолетов абсолютно реальна на Херсонском направлении. Был убедительный пример - минус три истребителя-бомбардировщика, минус разведывательный летательный пункт, минус пункт управления воздушный. Это все очень существенные потери на нашем направлении", – пояснила Гуменюк.
Также она сказала, что Россия сейчас пытается найти новые рубежи для пусков ракет, до которых не будут доставать украинские системы ПВО.
"Они сейчас осторожно, заходя из акватории Черного и Азовского моря пытаются измерить тот рубеж, который для них более-менее приемлем. Они выискивают новые рубежи пусков, поскольку понимают, что общее преимущество воздушное остается за ними, но возможность уничтожения их самолетов тоже очень высока", – говорит Гуменюк.
Она также рассказала, видит ли Украина результаты после удара по аэродрому"Бельбек" в оккупированном Крыму. Напомним, тогда Силы обороны поразили там командный пункт врага.
"Пока что он не такой впечатляющий, как бы нам хотелось. Но отсутствие слаженной работы и активности тактической авиации в воздухе в последние дни просматривается. Что говорит о действительно уничтожении командного пункта и переориентации вражеского руководства на другие пункты базирования и другие места, откуда теперь будет осуществляться управление", – сказала Гуменюк.
Российско-украинская война продолжается: главные новости
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки потери России в Украине за сутки выросли более чем на 1 тысячу захватчиков и пересекли новую красную линию - теперь составляют более 390 тысяч человек.
По сведениям американского Института изучения войны, кадры с геолокацией, которые были опубликованы 5 февраля, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись на юго-запад от города Авдеевка.