Преимущество в воздухе остается за РФ, но полного контроля в небе у них нет, заявила пресс-секретарь Сил обороны юга.

Российские войска начали меньше использовать фронтовую и стратегическую авиацию на юге Украины, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Они осознали, что потеря самолетов абсолютно реальна на Херсонском направлении. Был убедительный пример - минус три истребителя-бомбардировщика, минус разведывательный летательный пункт, минус пункт управления воздушный. Это все очень существенные потери на нашем направлении", – пояснила Гуменюк.

Также она сказала, что Россия сейчас пытается найти новые рубежи для пусков ракет, до которых не будут доставать украинские системы ПВО.

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"Они сейчас осторожно, заходя из акватории Черного и Азовского моря пытаются измерить тот рубеж, который для них более-менее приемлем. Они выискивают новые рубежи пусков, поскольку понимают, что общее преимущество воздушное остается за ними, но возможность уничтожения их самолетов тоже очень высока", – говорит Гуменюк.

Она также рассказала, видит ли Украина результаты после удара по аэродрому"Бельбек" в оккупированном Крыму. Напомним, тогда Силы обороны поразили там командный пункт врага.

"Пока что он не такой впечатляющий, как бы нам хотелось. Но отсутствие слаженной работы и активности тактической авиации в воздухе в последние дни просматривается. Что говорит о действительно уничтожении командного пункта и переориентации вражеского руководства на другие пункты базирования и другие места, откуда теперь будет осуществляться управление", – сказала Гуменюк.

Российско-украинская война продолжается: главные новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки потери России в Украине за сутки выросли более чем на 1 тысячу захватчиков и пересекли новую красную линию - теперь составляют более 390 тысяч человек.

По сведениям американского Института изучения войны, кадры с геолокацией, которые были опубликованы 5 февраля, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись на юго-запад от города Авдеевка.

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