Украинское население либо выехало из оккупации, либо отказывается сотрудничать с захватчиками.

Кремль проводит кампанию по переселению россиян на оккупированные территории Украины. Об этом говорится в новой публикации "Радио Свобода".

По данным украинского подполья, Россия имеет острый дефицит рабочих рук на оккупированных территориях. Большинство населения просто покинуло оккупированные части Херсонской и Запорожской областей, а среди остальных не слишком много желающих сотрудничать с оккупантами.

Чтобы стимулировать переселение российских граждан на захваченные земли, в начале сентября глава России Владимир Путин издал указ о "дополнительных социальных гарантиях" тем, кто туда переедет.

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Основной поток "переселенцев" из России направлен в города и поселки вблизи Азовского моря, рассказал доцент кафедры философии и социологии Мариупольского государственного университета Александр Зубченко, который исследует события в Запорожской области. Он отметил, что там достаточно далеко от линии фронта, а потому безопасно. На оккупированные территории идут преимущественно жители отдаленных и бедных регионов РФ, которых манит и лучший климат, и большие деньги.

"Те средства, которые обещают за работу на ВОТ Украины, кажутся им манной небесной. К сожалению, есть глубокий тыл, есть Мелитополь, есть Азовское побережье, куда украинские удары достаются не так часто, как, скажем, по Энергодару, Токмаку или Пологам. И поэтому они там чувствуют себя более безопасно. Ну и плюс факторы того, что это юг, что это море, что это бесплатное, а фактически украденное у местных жителей жилье, действительно это многих привлекает. По Запорожской области это видно в меньшей степени, по Мариуполю больше - там происходит массовое заселение рабочих, строителей, много выходцев из средней Азии, из сибирских, азиатских регионов России", - отметил он.

По словам депутата Генического городского совета (Херсонская область) Юлиана Лучко, именно в Геническ россияне приезжают активнее всего.

"Геническ - это сейчас административный центр оккупационной власти Херсонской области. Поэтому там такое явление больше всего наблюдается. Прежде всего хочу отметить, что оккупанты предоставляют жилье всем, кто приезжает. Был еще опубликован перечень имущества, которое подлежит национализации, владельцы которых выехали и не заявили о своей собственности, не переоформили по российскому законодательству. Они его пока не дарят, насколько я понимаю, а выдают на временное пользование тем специалистам, которые приезжают работать на временно оккупированную территорию", - сообщил депутат.

В Центре национального сопротивления рассказали, что оккупанты в первую очередь нуждаются в рабочих руках для обустройства фортификационных укреплений, перевозки грузов и "восстановления" объектов инфраструктуры.

"Очень острая проблема с врачами, работниками их администраций, специалистами по инфраструктурным проектам, которые обеспечивают логистику и прочее, а с учителями вообще вопрос стоит очень сложно. Производства сейчас никакого вообще нет здесь", - добавил депутат.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, по мнению военных, оборона Угледара свои задачи выполнила. Захват города стал частью общего наступления по линии Угледар-Курахово-Покровск.

Также мы рассказывали, что на юге и востоке Украины российская армия сосредоточила полмиллиона своих военных. Капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко считает, что россиянам поставлена задача максимально захватить территорию Донецкой области, максимально приблизиться к таким областным центрам, как Запорожье, Днепр, Сумы, Харьков.

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