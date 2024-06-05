Он убежден, что Россия может без проблем подготовиться к новому наступлению на любом участке фронта.

Неограниченный мобилизационный ресурс позволяет России без проблем подготовиться к новым наступлениям на любых участках фронта. Такое мнение высказал офицер ВСУ Игорь Лапин.

По его словам, сегодня на территории Украины более 500 тысяч войск оккупантов.

"У них сейчас формируются дополнительные резервы и наступление на Харьковщину нам, как доказательство этого. И это не последний резерв, который используют россияне. Мобилизационный ресурс для Путина после выборов вообще не проблема. На какие-то внутренние проблемы в России также не следует надеяться. У Путина есть система ФСБ, которая подавит любой бунт. Также не следует забывать, что в России есть миллионная армия срочников, которые по разным причинам подписывают контракты", - заявил Лапин в эфире Еспресо.

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Он убежден, что Россия может без проблем подготовиться к новому наступлению на любом участке фронта.

"С деньгами в России пока также никаких проблем нет. Торговля продолжается, а санкции работают не в совершенстве. Людей для войны у него тоже хватит. Мы уже считали, когда у России закончатся ракеты. Поэтому, если Путин имеет неограниченный человеческий ресурс и имеет тотальное преимущество в артиллерии и снарядах, несмотря на наши успехи, то он может без проблем организовать новое наступление на любом участке фронта. Единственной проблемой является организация и подготовка к такому наступлению, чтобы остаться незамеченными", - добавил офицер.

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции Сил обороны вдоль всей линии ответственности Оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица", которая является объединением Вооруженных сил Украины.

Есть вероятность, что основные усилия российских войск будут сосредотачиваться на попытке прорвать нашу оборону и развить наступление в направлении Покровска, Мирнограда и города Селидово, об этом сообщил представитель ОСГВ Назар Волошин.

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