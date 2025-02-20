По словам Романенко, РФ восстановила почти все потери, связанные с боевыми самолетами.

Украина не ведет против российских оккупантов воздушных боев, в которых с обеих сторон участвует исключительно авиация. Как рассказал в эфире телемарафона авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко, это невозможно из-за отсутствия на вооружении ВСУ соответствующих самолетов.

"Воздушный бой - основное средство уничтожения вражеской авиации. Это активное средство вражеской авиации. К сожалению, у нас воздушные бои сейчас не идут, именно потому, что они проходят не на равных. У нас последние воздушные бои состоялись в мае 2022 года. С тех пор уничтожением вражеских самолетов занимаются зенитно-ракетные, сухопутные войска с помощью переносных ЗРК. И воздушные бои сейчас идут на расстоянии более 40 км, обычно 40-60 км", - сказал специалист.

Он отметил, что сейчас основные требования к самолету - не скорость, не высота полета и т.д., а возможности его радара и дальнобойность его ракет, а также возможности бортового комплекса обороны.

Видео дня

Эксперт также пояснил, что в воздухе невозможны сейчас бои подобные тем, что ведут ВМС ВСУ, которым удалось отогнать российский флот в Новороссийск, фактически не имея кораблей. То есть, это было сделано, в основном, с помощью дронов. Романенко добавил, что мы не имеем беспилотников, которые несут в воздухе дальнобойные ракеты. Кроме того, он пояснил, что в море большие волны могут прикрыть дрон, а в воздухе с "маскировкой" гораздо сложнее. К тому же россияне имеют огромное количество радиолокационных станций, а в районе линии боевых столкновений - такая защита особенно плотная.

Он также рассказал, что противник полностью восстановил потери, которые понесла его авиация почти за три года войны против Украины. По его словам, реально подтверждено 370 успешных пусков наших зенитных ракет, после которых цель исчезла из поля зрения. Эксперт утверждает:

"Или она реально уничтожена, или повреждена, или она просто вышла из зоны обзора радара - это можно быть выяснить через несколько лет после войны. Ситуация такова - самолеты, уничтожение которых подтверждено, это чуть более 120 единиц".

Для армии РФ необратимыми являются лишь потери четырех десятков штурмовиков Су-25, которые уже не производятся. В то же время в России выпускают истребители Су-30, Су-35, Су-34 и Су-57.

"В 2022 году россияне выпустили всего 27 боевых самолетов, в 2023 - примерно 25, в прошлом - 22-24. В целом потери в самолетах самых современных типов, кроме штурмовиков, полностью восстановлены. То есть, для наших Воздушных сил ситуация остается сложной", - подчеркнул Романенко.

Война в Украине - использование авиации

Напомним, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко объяснил, что шведские истребители JAS 39 Gripen, которые Украина хотела бы получить, имеют определенное преимущество перед американскими истребителями F-16 и французскими Mirage 2000. Романенко рассказал, что JAS 39 Gripen - многоцелевой истребитель, который на момент своего создания уже был поколению "четыре плюс", который способен работать по наземным и воздушным целям. Он обладает рядом преимуществ даже по сравнению с западными самолетами, которые Украина уже получила от партнеров. В частности, в состав его вооружения интегрирована европейская ракета большой дальности воздушного боя Meteor, дальностью поражения - 200 км.