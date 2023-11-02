В частности, украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения захватчиков.

Украинские Силы обороны продолжают наносить потери оккупантам. Как говорится в сводке Генштаба ВСУ, в частности, за минувшие сутки авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ, склад боеприпасов, 8 артиллерийских средств, а также другую важную цель противника", - говорится в сообщении Генштаба.

В то же время враг продолжает наносить удары по позициям наших войск и населенным пунктам. Всего оккупанты нанесли 4 ракетных и 44 авиационных удара, совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура и, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения.

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За минувшие сутки силы обороны уничтожили еще более 900 российских оккупантов, 18 танков, 43 ББМ, 42 артсистемы.

В частности, на Таврическом направлении ВСУ ликвидировали 360 российских оккупантов и 40 единиц вражеской техники, в том числе самолет-штурмовик Су-25.

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