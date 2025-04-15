Сложной является и ситуация в Сумской области, заявил Погорелый.

Российские войска почти полностью выбили Силы обороны Украины из Курской области. Об этом заявил соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.

"Активность врага и на Курщине, и на Сумщине постоянная. Она присутствует. Если говорить о Курщине, то можно даже на карте увидеть, что они практически полностью вытеснили нас с ее территории. Там остались небольшой кусочек в районе КПП "Суджа", юго-восточнее населенного пункта Басовка и район Гуево, в частности леса, посадки, немного населенного пункта. Но враг практически занял этот населенный пункт, они там осуществляют активные штурмовые действия. Ситуация там достаточно сложная", – рассказал он в интервью "Украинскому радио".

Кроме того, сложной остается ситуация в Сумской области. Россияне осуществляют штурмовые действия по посадкам и полям через населенные пункты Журавка, Новенькое, Басовка. В последнем враг пытается закрепиться и накопить ресурсы для дальнейшего продвижения.

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"Они уже продемонстрировали свой вектор наступательных действий дальше – это населенный пункт Локня. Они уже там "светились", пытались группой лиц на нескольких квадроциклах, кажется, до 8-ми пехотинцев, залететь на северные окраины села. Они там засели в домах, но бойцы смежных бригад Сил обороны Украины, в частности, спецназовцы ССО зачистили от противника этот населенный пункт. Но мы знаем, что это не последние попытки, они будут повторяться. Поэтому предварительно они накапливаются для этих маневров", – добавил Погорелый.

По его словам, враг будет пытаться развивать успех на любом участке фронта, если будет иметь такую возможность, и Сумщина – не исключение. Прежде всего враг пытается перекрыть логистические пути – сейчас они под огневым контролем противника.

"Конечно, они будут пытаться расширить зону контроля на территории Сумщины. Эта "серая" зона находится в активной фазе боевых действий. То есть, враг постоянно перебрасывает туда свои силы, пытается закрепиться, накопиться и, скорее всего, они будут пытаться так же образовывать какую-то буферную зону, пытаться взять под контроль. Это, как минимум, дестабилизация ситуации, оттягивание наших сил. Но не исключено, что если они будут иметь возможность, то они будут двигаться еще глубже. Поэтому туда перебрасываются дополнительные подразделения Сил обороны, чтобы стабилизировать и не дать им как раз развивать этот успех", – констатировал он.

Ситуация на Курщине

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 15 апреля, по состоянию на 22:00 на фронте было зафиксировано 87 боевых столкновений. На Курском направлении с начала суток произошло 11 боев.

Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что российские оккупационные войска обустроили "антидроновый коридор" на территории Курской области РФ. По его словам, несмотря на это, военные Сил обороны уничтожают ресурсы врага.

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