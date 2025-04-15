Сооснователь DeepState рассказал, может ли РФ перекинуть силы с Курщины на другие направления

Есть высокая вероятность того, что курскую группировку могут применить на других участках фронта. Тем не менее пока оккупанты сосредоточены на том, чтобы полностью вытеснить Силы обороны Украины с Курской области. Такое мнение высказал соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый в эфире "Украинского Радио".

Может ли РФ перекинуть силы с Курщины на другие участки фронта

"Каких-то явных фиксаций перемещений оккупантов пока не было. Они сейчас могут быть в процессе и, конечно, что со временем могут повылазить на каких-то участках. Но пока все внимание московитов все-таки сосредоточено на Курщине, чтобы полностью нас оттуда вытеснить, а также дополнительно выполнить свои задачи на Сумщине. Потенциальное применение курской группировки на других участках - очень вероятно и этого все ожидают. Вопрос - где? Сейчас идут прогнозы - Юг, Покровск, Харьковщина? Но неизвестно", - сказал Погорелый в разговоре с журналистами.

Он отметил, что у россиян много точек, где они имеют успехи и осуществляют штурмовые действия.

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"Это и плацдарм на правом берегу реки Оскол в районе Купянска. Это и район Лимана, который сейчас они пытаются продавить в районе Катериновки, Новомихайловки, Зеленой Долины. Это и Часов Яр, потому что за Часовым Яром Константиновка - очень огромная для них цель. Это и Торецк, куда они уже и так подтянули очень много своих дополнительных ресурсов и активность штурмовых действий там колоссальная. Это и Покровск, который является одним из приоритетных и наиболее насыщенным на боевые действия участком фронта. Район Курахово, Большой Новоселки, где сейчас на отрезке Привольное-Бурлацкое-Днепроэнергия идут активные боевые действия. Недавно произошла активация в районе Малых Щербаков, Щербаков и Степного. И Орехов для них остается какой-то определенной задачей, хотя Юг сегодня не такой активный, как Восток или Север. Поэтому неизвестно. Мест для потенциального привлечения много", - объяснил эксперт.

Погорелый считает, что перемещение сил РФ с Курщины скорее всего произойдет, но пока неизвестно, когда именно.

Операция в Белгородской области

Также соучредитель проекта DeepState высказался об украинской операции в Белгородской области. По его словам, она не принесла каких-то ощутимых успехов.

"Потому что у них (оккупантов - УНИАН) есть своя группировка войск "Белгород", достаточное количество ресурсов и они пока используют их. Привлекаются какие-то дополнительные подразделения дронщиков, что для них не проблема. Я не знаю, какие задачи высшее военное командование ставит на Белгородщине. Замысел военного командования я не понимаю. Но не нам принимать решение, не нам его оценивать. Они знают, что делают. Это все на их совести. Вот и все", - резюмировал эксперт.

Ситуация в Курской области - важные новости

Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что на Курщине россияне обустроили "антидроновый коридор". По его словам, украинские военные уничтожают там не только технику, но и тех, кто этот коридор строит.

Кроме того, Силы обороны поразили на Курщине бригаду РФ, которая 13 апреля нанесла удар по Сумам. По данным Генштаба, был поражен ППД 448-й ракетной бригады армии РФ.

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