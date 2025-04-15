Сооснователь DeepState рассказал, может ли РФ перекинуть силы с Курщины на другие направления

Также Погорелый не уверен в том, что украинская операция в Белгородской области принесла каких-то ощутимых успехов.

Есть высокая вероятность того, что курскую группировку могут применить на других участках фронта. Тем не менее пока оккупанты сосредоточены на том, чтобы полностью вытеснить Силы обороны Украины с Курской области. Такое мнение высказал соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый в эфире "Украинского Радио".

Может ли РФ перекинуть силы с Курщины на другие участки фронта

"Каких-то явных фиксаций перемещений оккупантов пока не было. Они сейчас могут быть в процессе и, конечно, что со временем могут повылазить на каких-то участках. Но пока все внимание московитов все-таки сосредоточено на Курщине, чтобы полностью нас оттуда вытеснить, а также дополнительно выполнить свои задачи на Сумщине. Потенциальное применение курской группировки на других участках - очень вероятно и этого все ожидают. Вопрос - где? Сейчас идут прогнозы - Юг, Покровск, Харьковщина? Но неизвестно", - сказал Погорелый в разговоре с журналистами.

Он отметил, что у россиян много точек, где они имеют успехи и осуществляют штурмовые действия.

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"Это и плацдарм на правом берегу реки Оскол в районе Купянска. Это и район Лимана, который сейчас они пытаются продавить в районе Катериновки, Новомихайловки, Зеленой Долины. Это и Часов Яр, потому что за Часовым Яром Константиновка - очень огромная для них цель. Это и Торецк, куда они уже и так подтянули очень много своих дополнительных ресурсов и активность штурмовых действий там колоссальная. Это и Покровск, который является одним из приоритетных и наиболее насыщенным на боевые действия участком фронта. Район Курахово, Большой Новоселки, где сейчас на отрезке Привольное-Бурлацкое-Днепроэнергия идут активные боевые действия. Недавно произошла активация в районе Малых Щербаков, Щербаков и Степного. И Орехов для них остается какой-то определенной задачей, хотя Юг сегодня не такой активный, как Восток или Север. Поэтому неизвестно. Мест для потенциального привлечения много", - объяснил эксперт.

Погорелый считает, что перемещение сил РФ с Курщины скорее всего произойдет, но пока неизвестно, когда именно.

Операция в Белгородской области

Также соучредитель проекта DeepState высказался об украинской операции в Белгородской области. По его словам, она не принесла каких-то ощутимых успехов.

"Потому что у них (оккупантов - УНИАН) есть своя группировка войск "Белгород", достаточное количество ресурсов и они пока используют их. Привлекаются какие-то дополнительные подразделения дронщиков, что для них не проблема. Я не знаю, какие задачи высшее военное командование ставит на Белгородщине. Замысел военного командования я не понимаю. Но не нам принимать решение, не нам его оценивать. Они знают, что делают. Это все на их совести. Вот и все", - резюмировал эксперт.

Ситуация в Курской области - важные новости

Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что на Курщине россияне обустроили "антидроновый коридор". По его словам, украинские военные уничтожают там не только технику, но и тех, кто этот коридор строит.

Кроме того, Силы обороны поразили на Курщине бригаду РФ, которая 13 апреля нанесла удар по Сумам. По данным Генштаба, был поражен ППД 448-й ракетной бригады армии РФ.

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