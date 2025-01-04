Один из наступательных плацдармов враг будет пытаться сформировать на Лиманском направлении, считает Селезнев.

Российские оккупационные войска будут пытаться создать несколько плацдармов, чтобы попытаться захватить всю территорию Донецкой области. Таким мнением поделился военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Враг действует в рамках своего стратегического замысла, и, как по мне, он очевиден. Враг будет пытаться на Лиманском направлении сформировать один из наступательных плацдармов, с которого в перспективе во время весенне-летней наступательной кампании будет [пытаться] двинуться в сторону Славянско-краматорской городской агломерации", – пояснил он в эфире Radio NV.

По мнению Селезнева, таких плацдармов может быть минимум три. Первый – Лиманское направление, второй – от Часового Яра, третий – за районом Покровска и Торецка, то есть с юго-востока.

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Эксперт отметил, что сейчас оккупационные войска РФ формируют удобные для себя условия, чтобы реализовать свой замысел.

"Атака на Славянско-краматорскую городскую агломерацию в перспективе должна реализовать полностью тот же замысел путинской России. Но удастся им это сделать или нет, – на это влияет фактор ресурсов – как имеющиеся возможности у российских оккупантов, так и соответствующие возможности для сопротивления у украинских Сил обороны", – констатировал Владислав Селезнев.

Война в Украине: ситуация в Донецкой области

РФ активно перебрасывает дополнительные силы на Кураховское и Покровское направления. Как рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, речь идет об от 5 до 10 тысяч оккупантов. Часть этих военных будет двигаться из России через оккупированный Донецк, Новоазовск или через поселок Гранитное.

Между тем Силы обороны Украины прилагают максимальные усилия, чтобы не допустить прорыва врага в Покровск. Капитан Национальной гвардии, командир дивизиона артиллерийской разведки, Герой Украины Виталий Литвин рассказал, что армия РФ пытается обойти Покровск с направлений Песчаное и Николаевка.

Покровское направление является для противника приоритетным – враг хочет захватить Покровск, который затем может стать плацдармом для его продвижения в направлении Константиновки.

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