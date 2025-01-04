Российские оккупационные войска будут пытаться создать несколько плацдармов, чтобы попытаться захватить всю территорию Донецкой области. Таким мнением поделился военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
"Враг действует в рамках своего стратегического замысла, и, как по мне, он очевиден. Враг будет пытаться на Лиманском направлении сформировать один из наступательных плацдармов, с которого в перспективе во время весенне-летней наступательной кампании будет [пытаться] двинуться в сторону Славянско-краматорской городской агломерации", – пояснил он в эфире Radio NV.
По мнению Селезнева, таких плацдармов может быть минимум три. Первый – Лиманское направление, второй – от Часового Яра, третий – за районом Покровска и Торецка, то есть с юго-востока.
Эксперт отметил, что сейчас оккупационные войска РФ формируют удобные для себя условия, чтобы реализовать свой замысел.
"Атака на Славянско-краматорскую городскую агломерацию в перспективе должна реализовать полностью тот же замысел путинской России. Но удастся им это сделать или нет, – на это влияет фактор ресурсов – как имеющиеся возможности у российских оккупантов, так и соответствующие возможности для сопротивления у украинских Сил обороны", – констатировал Владислав Селезнев.
Война в Украине: ситуация в Донецкой области
РФ активно перебрасывает дополнительные силы на Кураховское и Покровское направления. Как рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, речь идет об от 5 до 10 тысяч оккупантов. Часть этих военных будет двигаться из России через оккупированный Донецк, Новоазовск или через поселок Гранитное.
Между тем Силы обороны Украины прилагают максимальные усилия, чтобы не допустить прорыва врага в Покровск. Капитан Национальной гвардии, командир дивизиона артиллерийской разведки, Герой Украины Виталий Литвин рассказал, что армия РФ пытается обойти Покровск с направлений Песчаное и Николаевка.
Покровское направление является для противника приоритетным – враг хочет захватить Покровск, который затем может стать плацдармом для его продвижения в направлении Константиновки.