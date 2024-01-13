А на Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

В течение суток на фронте произошло 89 боевых столкновений. Больше всего атак оккупанты провели неподалеку Первомайского и Невельского.

Как речь идет в утренней сводке Генштаба, на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага возле Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

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На Лиманском направлении защитниками отражено 6 атак оккупантов в районах Макеевки Луганской области и Григоровки, Веселого Донецкой области. А на Бахмутском направлении наши воины отбили 5 атак противника вблизи Андреевки и Клещиевки.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Так, Силы обороны в течение суток отбили 4 атаки захватчиков возле Авдеевки и еще 17 атак неподалеку Первомайского и Невельского.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 26 атак.

На Шахтерском направлении Силы обороны отбили 4 атаки противника южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отбили 8 атак оккупантов западнее Вербового и Работино.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, в течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий.

Война в Украине: новости

Враг не прекращает попыток выбить подразделения ВСУ с позиций на левобережье Днепра. Однако, неся постоянные потери, противник решился лишь на три штурма, которые оказались неудачными. Украинские защитники бьют по местам дислокации противника, его позициям и тылам.

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