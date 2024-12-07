По словам представителя "Легиона Свободы", активизация действий РФ на этом направлении прогнозировалась.

На Запорожском направлении ситуация является очень сложной и напряженной. Враг продолжает наращивать усилия, увеличил количество артиллерийских обстрелов, регулярно наносит авиаудары. Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал представитель "Легиона Свободы" Константин Денисов.

"Пробуют штурмовать, их пехотные штурмовые группы пытаются нащупать слабые места в нашей обороне, а также под прикрытием бронетехники отрабатывают постоянно вражеские танки, обстреливают те же БТРы", - подчеркнул он.

По словам Денисова, такие действия прогнозировались, ведь перед этим россияне проводили боевое слаживание своих десантно-штурмовых подразделений.

"И пехоту свою тренировали и тренировали взаимодействие с бронетехникой. Мы же все прекрасно понимали для чего они это все делали, поэтому уже сейчас видим, что они постепенно такие сводные группы начинают бросать на штурмы", - подчеркнул представитель легиона.

Ситуация на Запорожском направлении - последние новости

Ранее генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что россияне действительно намерены захватить Запорожье и Херсон. Однако, по его словам, РФ не хватает ресурсов эффективно вести наступательные действия на всех направлениях.

В то же время военный аналитик Евгений Дикий отметил, что оккупантам осталось преодолеть 7 километров, чтобы дойти до границы с Днепропетровщиной. Он добавил, что к обороне готовят уже и город Запорожье.

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