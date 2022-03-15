В Генштабе ВСУ уточнили количество убитых захватчиков.

Продолжаются 20 сутки героического сопротивления украинского народа российским оккупантам. По состоянию на 15 марта Вооруженные Силы Украины и другие силы обороны ликвидировали более 13 500 российских захватчиков.

Об этом говорится в обновленных данных Генштаба ВСУ.

Кроме того, Украина уничтожила: