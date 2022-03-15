Генштаб уточнил потери РФ / REUTERS
Продолжаются 20 сутки героического сопротивления украинского народа российским оккупантам. По состоянию на 15 марта Вооруженные Силы Украины и другие силы обороны ликвидировали более 13 500 российских захватчиков.
Об этом говорится в обновленных данных Генштаба ВСУ.
Кроме того, Украина уничтожила:
- 1279 боевых бронированных машин;
- 640 транспортных средств;
- 81 самолет;
- 150 артиллерийских систем;
- 60 цистерн с ТСМ;
- 95 вертолетов;
- 36 ПВО;
- 9 БПЛА;
- 404 танки;
- 64 РСЗО;
- 3 корабля и катера.
Потери врага / инфографика УНИАН
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за 19 дней российская армия потеряла в Украине убитыми больше чем за две кровавые и многолетние войны в Чечне.