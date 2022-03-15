Генштаб уточнил потери РФ / REUTERS

Продолжаются 20 сутки героического сопротивления украинского народа российским оккупантам. По состоянию на 15 марта Вооруженные Силы Украины и другие силы обороны ликвидировали более 13 500 российских захватчиков.

Об этом говорится в обновленных данных Генштаба ВСУ.

Кроме того, Украина уничтожила:

  • 1279 боевых бронированных машин;
  • 640 транспортных средств;
  • 81 самолет;
  • 150 артиллерийских систем;
  • 60 цистерн с ТСМ;
  • 95 вертолетов;
  • 36 ПВО;
  • 9 БПЛА;
  • 404 танки;
  • 64 РСЗО;
  • 3 корабля и катера.
Потери врага / инфографика УНИАН