Современная Российская Федерация - это страна без медиа, поскольку последнюю свободную газету закрыли, отметили в Офисе президента.

Граждане России ничего не видят и не осознают, независимо от того, на каком языке вы это им говорите.

Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского, член украинской делегации на переговорах с российской стороной Михаил Подоляк.

По его словам, современная РФ - это страна без медиа, поскольку последняя свободная "Новая Газета" закрыта, без дискуссии, без политической конкуренции, без полноценного парламента.

"Именно поэтому россияне ничего не видят, не слышат, не понимают. Независимо от того, на каком языке вы это им говорите", - отметил Подоляк.

Напомним, войска России ворвались на территорию Украины рано утром 24 февраля.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Ирпень, Гостомель, Харьков, Херсон, Одессу, Чернигов, Николаев и Мариуполь.

Между украинской и российской стороной уже было несколько раундов мирных переговоров. Следующий раунд переговоров запланирован на 28-30 марта. Новые переговоры между Украиной и Россией должны состояться в Турции.

Вас также могут заинтересовать новости: