Россия также увеличила численность кораблей в акватории Черного моря.

Российская армия увеличила численность боевых кораблей, находящихся на дежурстве в Черном море, и еще больше давит дроновыми атаками.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, противник наращивает количество кораблей своего флота. Сейчас в Черном море на боевом дежурстве находится 9 кораблей. Среди них - надводный и два подводных ракетоносителя. Их суммарное снаряжение достигает 16 ракет типа "Калибр ". Еще один российский корабль дежурит в Азовском море.

Также вражеские подразделения ведут активную аэроразведку и наносят артиллерийские и дроновые удары по населенным пунктам Херсонщины и прибрежным районам Николаевской области.

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В частности, в течение боевых суток (с 7.00 до 7.00) противник нанес удар беспилотниками типа "Shahed-131/136", выпущенными с Крымского полуострова. Три дрона-камикадзе были уничтожены: два на Херсонщине, один - на Николаевщине, но не удалось избежать попаданий - в Херсоне почти полностью разрушено админздание, повреждены две многоэтажки и около десятка автомобилей. Случился пожар, который оперативно ликвидировали.

"Захватчики не прекращают плотный дроновый террор гражданского населения – они применили шесть FPV-дронов и значительно увеличил активность применения БпЛА различных модификаций со сбросом осколочных боеприпасов по населенным пунктам Правобережья Днепра. Если за предыдущие сутки их было до 40, то за отчетную - 67!",- акцентируют в Силах обороны юга.

Также оккупационные войска совершили 11 артиллерийских обстрелов населенных пунктов: под вражеским огнем вновь пострадали жители Херсона, Берислава, Новотягинки, Ивановки, Антоновки Херсонской области, Очакова и солончаков Николаевской области.

В результате преступных действий агрессора во время артиллерийских обстрелов ранены 5 гражданских лиц. Поврежден гуманитарный штаб, объект критической инфраструктуры, 6 многоэтажек, десяток частных домов, 6 гаражей и 4 автомобиля.

Отмечается, что за прошедшие сутки захватчики десять раз штурмовали позиции ВСУ на левобережье Днепра, но все они были отбиты.

"Понеся значительные потери на линии боевого столкновения, оккупанты отошли на свои предыдущие позиции... Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, их огневым позициям и тылам", - рассказали военные.

По предварительно разведанным, ликвидировано 9 оккупантов, уничтожена реактивная система залпового огня "Град", две пушки, единица автомобильной техники. Также на лом пущены две самоходные артиллерийские установки "Пион", которые предназначены для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до 47 км.

Сейчас продолжается доразведка о потерях противника.

Сколько кораблей РФ вывела в день массированного удара по Украине

Напомним, накануне на левобережье Днепра подразделения ВСУ уничтожили шесть пушек, зенитно-ракетные комплексы и другую технику российских захватчиков, а также отбили 13 неудачных штурмов противника.

В Черном море 29 декабря дежурило 6 боевых кораблей вражеского флота, среди них - три ракетоносителя.

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