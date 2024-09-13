Он отметил, что Иран будет отрицать факт передачи ракет России, как это уже было с "шахедами".

Передача Ираном баллистических ракет России может ускорить решение западных партнеров Украины о разрешении ВСУ наносить удары вглубь российской территории.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Он отметил, что Иран может отрицать факт передачи ракет России и напомнил, что аналогичная ситуация была и с передачей ударных беспилотников типа "шахед" и строительством завода по их выпуску.

"Любое государство, понимая что оно передает стране-агрессору тот или иной объем оружия, нарушает международное право и будет иметь санкции. Иран это осознает, поэтому будет... опровергать информацию", - высказал мнение Подоляк.

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Он отметил, что есть подтверждение того, что Россия через Каспийское море получает баллистические ракеты малой дальности на 120 км. Это будет иметь значительные последствия для Ирана. В первую очередь, речь о санкциях от США и Евросоюза.

Кроме того, Подоляк отметил, что такая ситуация ускорит принятие решений о необходимости предоставления дополнительных систем ПВО Украине и снятия всех запретов на удары вглубь по территории РФ. "Потому что мы же говорим о баллистике малой дальности. То есть пусковые установки будут находиться непосредственно по линии фронта для того, чтобы их эффективно использовать. Поэтому масштабирование ударов по глубине территории РФ - это вопрос очень близкого времени, потому что это развитие войны", - подчеркнул Подоляк.

Иранские ракеты на войне в Украине

11 сентября в Пентагоне подтвердили передачу Ираном баллистических ракет малой дальности России. Речь идет о ракетах Fath-360. "По нашим оценкам, РФ может использовать их в течение нескольких недель против Украины, что приведет к гибели еще большего количества украинцев", - заявил представитель Пентагона Пэт Райдер, при этом он не уточнил, о каком количестве ракет идет речь.

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