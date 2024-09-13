Передача Ираном баллистических ракет России может ускорить решение западных партнеров Украины о разрешении ВСУ наносить удары вглубь российской территории.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Он отметил, что Иран может отрицать факт передачи ракет России и напомнил, что аналогичная ситуация была и с передачей ударных беспилотников типа "шахед" и строительством завода по их выпуску.
"Любое государство, понимая что оно передает стране-агрессору тот или иной объем оружия, нарушает международное право и будет иметь санкции. Иран это осознает, поэтому будет... опровергать информацию", - высказал мнение Подоляк.
Он отметил, что есть подтверждение того, что Россия через Каспийское море получает баллистические ракеты малой дальности на 120 км. Это будет иметь значительные последствия для Ирана. В первую очередь, речь о санкциях от США и Евросоюза.
Кроме того, Подоляк отметил, что такая ситуация ускорит принятие решений о необходимости предоставления дополнительных систем ПВО Украине и снятия всех запретов на удары вглубь по территории РФ. "Потому что мы же говорим о баллистике малой дальности. То есть пусковые установки будут находиться непосредственно по линии фронта для того, чтобы их эффективно использовать. Поэтому масштабирование ударов по глубине территории РФ - это вопрос очень близкого времени, потому что это развитие войны", - подчеркнул Подоляк.
Иранские ракеты на войне в Украине
11 сентября в Пентагоне подтвердили передачу Ираном баллистических ракет малой дальности России. Речь идет о ракетах Fath-360. "По нашим оценкам, РФ может использовать их в течение нескольких недель против Украины, что приведет к гибели еще большего количества украинцев", - заявил представитель Пентагона Пэт Райдер, при этом он не уточнил, о каком количестве ракет идет речь.