Советник руководителя Офиса президента заявил, что европейская безопасность стала хрупкой.

Нынешняя международная стратегия сдерживания РФ показала свою неэффективность. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Безнаказанность России и лично Путина, которого разыскивает Международный уголовный суд, превращает в шутку международное право и Устав ООН. Меньшие страны вынуждены искать себе сильных покровителей, и это стимулирует расширение антизападного альянса", - сказал Подоляк.

На 33-м месяце полномасштабной войны в Украине география войны только продолжает расширяться, отмечает советник главы ОП. Он добавил, что Иран остается соучастником преступлений против Украинцев, а к ним присоединилась Северная Корея, которая отправила своих солдат ближе к границе Европы.

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Кроме того, советник главы ОП упомянул, что российские ракеты и дроны залетают в Польшу и Румынию. По его словам, европейские страны не дают решительный ответ на действия оккупантов:

"Европейская безопасность стала настолько хрупкой, что традиционно нейтральные Швеция и Финляндия были вынуждены стремительно присоединиться к НАТО. Ряд стран вместо этого выбрали для себя роль пророссийских коллаборационистов".

Российские спецслужбы разворачивают в Европе диверсионную кампанию, в рамках которой с рельсов сходят поезда, а заводы горят, отметил советник главы ОП. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин оплачивает деятельность экстремистов, которые "отравляют" политические системы своих стран.

По словам Подоляка, РФ ведет войну не только с Украиной, но и с Молдовой и Грузией. Он подчеркнул, что в мире процветает глобальная сеть российской пропаганды, которая вредит этим странам.

Подоляк призвал мировых лидеров отказаться от международного плана сдерживания и попробовать перейти к Плану победы Украины.

План победы Украины - последние новости

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский впервые представил План победы в Верховной Раде 16 октября. Этот документ состоит из 5 пунктов и трех тайных приложений.

На парламентском саммите Крымской платформы Зеленский заявил, что после полной реализации Плана победы мы увидим Россию на Саммите мира. Президент отметил, что в документе содержатся пункты, которые позволят лишить РФ любых альтернатив.

Кроме того, Зеленский поделился, как кандидаты на пост президента США Камала Харрис и Дональд Трамп отреагировали на План победы Украины. Он назвал три будущих варианта развития событий после выборов.

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