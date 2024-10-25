В Казани завершился саммит БРИКС. И хотя никаких конкретных результатов этот саммит не имел - попытки России создать так называемую альтернативную финансовую систему, уничтожить доллар, продемонстрировать тотальную поддержку глобального Юга, превратить БРИКС в структуру, способную решать какие-то конкретные глобальные вопросы, провалились - событие стало лишь маркером реальной геополитической глобальной ситуации.

БРИКС остается площадкой, где собираются, как им кажется, недовольные существующим положением дел страны. Они пытаются разрушить действующий миропорядок, хотя сами не могут предложить консолидированную позицию относительно будущего порядка. В основном, речь идет лишь о каких-то деструктивных шагах.

Но это неудивительно. Если страны Запада не берут на себя лидерство, возникает вакуум.

И поэтому другие страны, которые имеют определенные геополитические и экономические амбиции, пытаются этот вакуум заполнить. Та же Индия, участница саммита БРИКС, пытается продемонстрировать, что не согласна с существующим положением страны, и пытается заявить о том, что достойна быть в Совете безопасности ООН...

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Кстати, визит на саммит БРИКС генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша однозначно продемонстрировал полный крах нынешней системы международных отношений, показал, что ее нужно кардинально перестраивать.

С одной стороны, стоит помнить, что Гутерреш - это португальский социалист, который в свое время был руководителем Социнтерна. Если посмотреть, какое влияние на Социнтерн имели советские спецслужбы, то можно начать что-то предполагать... Возможно, этот визит, такое моральное падение обусловлено тем, что на него есть какой-то компромат. Однако не можем ничего утверждать, потому что доказательной базы по этому поводу уже давно нет.

С другой стороны, конечно, Гутерреш приехал на саммит БРИКС добровольно и сознательно. Это - генеральный секретарь ООН, не будем считать, что генсеком ООН может быть неразумный человек. Сейчас ООН находится в сложном финансовом положении, поэтому организация очень зависит в финансовом плане от стран глобального Юга, России и Китая...

Таким образом, Антониу Гутерреш прекрасно понимает, где он был, с кем обнимался, что генеральный секретарь ООН "ручкался" с военными преступниками Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Он это прекрасно понимает.

Однако пока не понимает, что потери от этого для него лично намного больше, чем любые финансовые взносы в Организацию Объединенных Наций. Тем более, ООН - это международная организация, а не персональный бизнес Гутерреша, чтобы он должен был так волноваться за нее.

На мой взгляд, существуют какие-то мотивы, непонятные для общественности. Ведь это был действительно осознанный акт (достаточно посмотреть на фото и видео из Казани, чтобы это понять). И он продемонстрировал полный крах международной системы и международного права, коррозию и крах ООН.

Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам