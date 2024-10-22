В частности, следующий президент США может поддержать План победы Украины, предоставить что-то большее, или изменить политику.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три будущих варианта развития событий, которые могут ждать План победы Украины, после выборов президента в США в ноябре. Он также рассказал о реакции кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа на это.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на встрече с журналистами.

"У меня была хорошая встреча с Трампом. Максимально позитивная. И я рад этому. У меня была уже не первая и очень хорошая встреча с Харрис. И я не хочу сравнивать эти встречи", - подчеркнул Зеленский.

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Также президент прокомментировал перспективы принятия решения Соединенными Штатами об использовании дальнобойных ракет.

"Возможно, он или она поддержит план, а возможно, предоставит что-то больше или изменит политику. Я не знаю", - заявил Зеленский.

При этом, у главы государства спросили, соответствует ли действительности, что Украина озвучила срок в три месяца для партнеров на воплощение Плана победы или какого-то ответа. Еще у президента спросили, если партнеры скажут "нет" по всем пунктам, даже после выборов в США, какой план "Б".

"В Плане есть сроки. Я просто сказал, что у нас есть конкретно, что мы планируем сделать за эти три месяца. И в плане есть конкретные даты, когда мы считаем, реализация того или иного пункта была бы правильной для нас", - сказал Зеленский.

Также глава государства прокомментировал часть вопроса относительно планов "Б".

"Кроме того, чтобы не дать России оккупировать Украину, я считаю, их нет для любого. Есть внутреннее производство, когда вы находите альтернативу тому или иному оружию, - это единственное усиление. Когда вы находите эту альтернативу в закупках других стран, тогда вам нужно искать альтернативные источники финансирования. Мы их находим в замороженных российских активах. Мы смогли договориться, и нашли этот выход", - отметил Зеленский.

При этом, он подтвердил, что средства от замороженных активов придут только в начале следующего года в виде траншей.

"Но тем не менее, мы нашли эти деньги. И это был план "Б", если Соединенные Штаты, например, уменьшат финансовую поддержку. Так может быть. Тогда надо находить деньги на закупку и на поддержку социальную. И эти деньги мы нашли. Со следующего года мы будем рассчитывать на соответствующие замороженные российские активы", - сказал Зеленский.

Отдельно он прокомментировал о поддержке Плана победы со стороны действующего президента США Джо Байдена.

"Они сказали, что да, мы начали работать над Планом победы, хотят все проанализировать и так далее. Но для меня очень понятно, что все крупные партнеры, особенно в период выборов, будут бояться реакции России. Потому что они понимают, что этим пакетом мы можем уничтожить их. Но для меня, даже этот пакет, как я вам сказал, это наш план. Они всегда могут предложить нам альтернативный вариант, но с тем же результатом. Я не настаиваю, чтобы они делали именно так. Я сказал, что это сработает. Если у вас есть альтернатива, да, пожалуйста", - сообщил Зеленский.

План победы - что известно

Ранее УНИАН сообщал, чтоПольше не показали тайные приложения плана победы.

"Наш вклад, очевидно, был значительным, особенно в начале, когда он был наиболее необходимым", - пояснил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский.

Кроме того, Фицо объяснил, что не так с планом победы Зеленского. По его словам, он не является реалистичным.

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