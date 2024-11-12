Если атаки сейчас не происходят, то оккупанты накапливают определенное вооружение, отмечают в ВМС ВСУ.

Россияне, судя по всему, решали вопрос загрузки на ракетоносители ракет морского базирования типа "Калибр" на корабли-носители, с чем раньше были проблемы из-за перебазирования боевых единиц своего Черноморского флота из временно оккупированного Крыма в Новороссийск (РФ). Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

"Исходя из факта применения надводных кораблей, можно сделать вывод, что оккупанты решили проблему загрузки на борт "Калибров". Удивительно, что они так долго к этому шли. Потому что фактически системы, которые позволяют загружать ракеты, не являются чем-то чрезвычайно особенным", - сказал спикер.

Он объяснил, что речь идет о специальных кранах, которые должны соответствовать некоторым техническим требованиям для того, чтобы загрузить указанное вооружение на корабли. По данным Плетенчука, оккупанты еще раньше "научились загружать" ракеты на субмарины, на которые этот процесс происходит горизонтальным способом.

Видео дня

"Если надводные корабли - немножко другое оборудование нужно, загружают вертикально. Удивительно, что они (россияне - УНИАН) полгода не могли плавучий кран туда доставить... Сейчас можно считать, что эту проблему, скорее всего, они решили", - подчеркнул представитель ВМС.

Сейчас в Черном море на дежурстве нет носителей "Калибров" Черноморского флота РФ. Однако Плетенчук акцентировал, что пренебрегать сигналами воздушной тревоги не стоит, потому что враг постоянно готовится к атакам, а также сейчас происходит, вероятно, накопление ракет:

"Потому, что российское ВПК работает, так, если атаки не происходят прямо сейчас, то вооружение накапливается. Поэтому можно сказать, что враг постоянно готовится... Сейчас у него другая тактика - в основном применяет дроны. Но это не значит, что мы можем расслабиться и не ждать каких-то других способов воздействия".

Также спикера попросили прокомментировать визит в Одессу командующего ВМС Королевства Дания, контр-адмирала Хенрика Рюберга. Сегодня стало известно, что он встретился с командующим ВМС ВС Украины вице-адмиралом Алексеем Неижпапой. Известно, что во время встречи обсуждали усиление обороны Украины - проекты, направленные на развитие ракетных систем, надводных и подводных беспилотных комплексов, имеющих стратегическое значение для противодействия угрозам в море.

Плетенчук сказал, что не может разглашать детали встречи, но добавил, что подобные мероприятия происходят нередко, хотя о них почти не сообщается.

"По состоянию на сейчас можем констатировать, что это взаимодействие (с различными партнерами - УНИАН) ведется по разным направлениям - это и подготовка личного состава, передача каких-то материально-технических средств. Достаточное количество военных моряков, морских пехотинцев проходят обучение за рубежом. Это и безопаснее и материальная база помогает овладеть образцами, которые нам передают партнеры", - объяснил спикер.

Ситуация в Черном море - последние новости

Ранее Дмитрий Плетенчук рассказал, что российские оккупанты проводят комплексные мероприятия, чтобы сохранить остатки своего Черноморского флота и защитить Крымский мост. Он отметил, что в Черном море на дежурство находится подводная лодка, которая, скорее всего, выполняет задачи по охране пункта базирования ЧФ РФ в Новороссийске.

Также представитель ВМС ВСУ заявил, что после паузы противник вывел в Черное море субмарину с четырьмя "Калибрами" на борту, однако к побережью Одесской и Николаевской областей враг близко не подходит из-за технических нюансов.

Вас также могут заинтересовать новости: