Речь идет о надводных кораблях и субмаринах.

После длительного перерыва российские захватчики вывели в Черное море большое количество ракетоносителей - общий залп составляет около полусотни ракет типа "Калибр".

Об угрозе с моря в своем Telegram-канале сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. "В Черном море 7 ракетоносителей, общий залп 48 "Калибров"", - написал он.

Это как надводные корабли, так и подводные лодки, проекта "Варшавянка". Братчук призвал украинцев зарядить гаджеты на случай, если оккупанты нанесут новый массированный удар по энергетической инфраструктуре страны.

Видео дня

Угроза с моря

Как сообщал УНИАН, ранее российская армия выводила в Черное море рекордное количество ракетоносителей - все семь, которые находятся на плаву, - в сентябре этого года.

Тогда в акватории заметили 16 российских кораблей, из которых семь - носители "Калибров" общим залпом до 48 ракет. Отмечалось, что это почти все ракетоносители Черноморского флота.

Напомним, утром на дежурстве в Черном море были две российские подводные лодки, общий залп равнялся восьми. Экс-заместитель начальника штаба Военно-морских сил Андрей Рыженко говорит, что прекратить действие этих ракет поможет перекрытие поставок чипов в Россию.

Вас также могут заинтересовать новости: